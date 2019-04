Drukbezochte voorlichtingsavond over Erfrecht in de bibliotheek

In de Volendamse Bibliotheek vond afgelopen donderdagavond een informatiebijeenkomst plaats erfrecht en testamenten. Deze werd verzorgd door Abma Schreurs Advocaten Notarissen. Er was veel animo voor want de voorlichtingsavond was binnen een week uitverkocht. Uitleg werd gegeven door mr. Jos Hofstee (notaris).

Over het erfrecht, schenkingsrecht en de successierechten die hierover betaald moeten worden werd op duidelijk wijze gesproken. Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen. Na de pauze was er een toespraak van Matty Hakvoort, van het Huis aan het Water. Over belastingvoordeel als hieraan geschonken wordt en nalatenschap aan Huis aan het Water werd gewezen.