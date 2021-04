Beleggingscolumn

Een hoger rendement met duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen wordt steeds populairder. Toch bestaan er nog steeds veel misverstanden over. Een van deze misverstanden is dat duurzaam beleggen ten koste gaat van het rendement. Het tegenovergestelde is echter waar: het rendement van duurzaam beleggen ligt in de afgelopen jaren structureel hoger. Bij Axento vermogensbeheer beleggen we daarom voor 100% in duurzame beleggingsfondsen.

Hoe werkt duurzaam beleggen?

Bij duurzaam beleggen kijk je, naast de financiële kenmerken van een bedrijf, ook naar de duurzame kenmerken. Gelukkig hoef je dit niet allemaal zelf te doen. Hiervoor kun je eenvoudig een duurzaam beleggingsfonds of duurzame ETF kopen. De onderliggende beleggingen in deze fondsen zijn dan gescreend op duurzaamheidskenmerken. Er zit alleen wel veel verschil in hoe streng bedrijven beoordeeld worden; de duurzame screening kan variëren van heel licht tot zeer streng. Bij Axento beschikken we over professionele beleggingssystemen waarmee we ieder fonds volledig kunnen doorlichten en vergelijken met andere fondsen.

Hoger rendement

Om het rendement van duurzaam beleggen te beoordelen, kijken we naar de MSCI World Index. Dit is de meest toonaangevende wereldwijde aandelenindex ter wereld. Over de afgelopen vijf jaar leverde de MSCI World Index een rendement op van 65,42%. Een mooi rendement natuurlijk, maar de duurzame variant op deze index (de MSCI World SRI Index) deed het nóg beter. Deze vergelijkbare belegging, maar dan duurzaam, leverde over dezelfde periode een rendement op van 76,39%. De duurzame variant deed het over de afgelopen vijf jaar dus ruim 10% beter! Bovendien zijn de koersschommelingen (het risico) van de duurzame index ook nog eens lager. Een perfecte duurzame belegging dus, die ook in de portefeuilles van klanten bij Axento is opgenomen.

Waarom rendeert duurzaam beter?

Onderzoeken hebben aangetoond dat bedrijven die duurzaamheid serieus nemen, een gezonder toekomstperspectief hebben en langer blijven bestaan dan bedrijven die geen aandacht besteden aan duurzaamheid. Duurzame bedrijven zijn bijvoorbeeld minder vaak verwikkeld in financiële schandalen (Volkswagen en Shell), maken minder juridische kosten en hebben lagere milieulasten. Bovendien kunnen bedrijven die duurzaamheid serieus nemen, profiteren van de transitie naar een duurzame economie. Dit alles heeft dus een positief effect op het rendement van beleggen én het milieu. Wil je meer weten over duurzaam beleggen bij Axento vermogensbeheer en onze rendementen? Kijk dan op www.axento.nl.

