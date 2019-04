Medewerkers Intertoys-filiaal Havenhof verkeren opnieuw in onzekerheid

‘Eerlijk gezegd zijn we ‘op’ van de emoties’

De medewerkers van het Intertoys-filiaal in het Havenhof kregen afgelopen vrijdag een onverwachte mededeling. In een telefoongesprek werd duidelijk gemaakt dat de winkel in het Volendamse winkelcentrum alsnog openblijft. Of de winkelmedewerkers hun baan zullen behouden, is echter nog maar de vraag. De winkelmedewerkers die kortgeleden nog hun ontslagbrief ontvingen, verkeren nu weer in onzekerheid over hun toekomst.

Door Laurens Tol

Suzan Vlak en Marijke Koning werken al vele jaren in het voormalige Bart Smit-filiaal in het Havenhof. Ze zijn nog niet gewend aan het idee dat hun winkel toch behouden blijft.

Marijke vertelt: ,,Dit is voor ons echt een omschakeling. Anderhalve maand geleden kregen wij een brief dat er voor ons tot 31 mei werk was. Dit besluit staat nu weer op losse schroeven. We hadden een idee van: ‘nog even er tegenaan en dan kunnen we ons op iets anders gaan richten’. De afgelopen tijd hebben we zoveel vervelende dingen meegemaakt. Daarom is het nu weer even wennen aan het idee dat de winkel alsnog openblijft. Eerlijk gezegd zijn we ‘op’ van de emoties.” De medewerkers van het Intertoys-filiaal hadden de vervelende mededeling van hun ontslag net een plek gegeven.

Bezinken

De periode van onzekerheid was tenminste ten einde. Suzan was daarom niet direct enthousiast toen ze telefonisch te horen kreeg dat de speelgoedwinkel alsnog nieuw leven wordt ingeblazen. Suzan: ,,Ik heb tegen de man aan de telefoon gezegd dat ik dit besluit niet zag aankomen. ‘Ik moet dit eerst laten bezinken’, zei ik tegen hem. Ik wist niet hoe ik mezelf moest voelen. Of ik blij moest zijn, boos, of verdrietig. De boodschap moest nog indalen.”

Dat het filiaal in het Havenhof openblijft, is zeker. Het is echter nog niet duidelijk of de huidige winkelmedewerkers er kunnen blijven werken. Er is kenbaar gemaakt dat er deze week een definitieve beslissing valt over het lot van het personeel. De exacte dag is niet bekendgemaakt. De medewerkers zitten hierdoor wederom met een gevoel van onzekerheid. Ondanks alle ellende hopen ze toch te kunnen blijven werken op hun huidige werkplek.

Marijke: ,,We hebben een tijd overlast gehad van de bouwwerkzaamheden die hebben plaatsgevonden in de buurt van onze winkel. Nu is het werk bijna af, waardoor deze omgeving straks waarschijnlijk erg mooi wordt. Wij hopen daarom ook op een toekomst in deze speelgoedzaak. Ik ben in ieder geval nu al blij voor Volendam dat deze winkel blijft bestaan.”