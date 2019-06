Bedrijf in beeld

Enigma Rooms opent eerste Escape Room in Volendam

Op 9 oktober 1799 verging het Engelse goudschip de Lutine door toedoen van een zware storm. Het schip was vanuit Yarmouth onderweg naar het Duitse Hamburg om daar voor tientallen miljoenen aan goud te bezorgen. Deze gebeurtenis is tot de dag van vandaag nog steeds gehuld in mysteries. Zo kon de enige overlevende van de ramp het verhaal niet navertellen omdat hij een dag later op verdachte wijze verdween. Inmiddels wordt het verhaal al twee eeuwen lang onderzocht. Er zijn zelfs boeken over geschreven. Eén ding is zeker; een significant deel van het goud is door Volendammers opgevist. Maar door wie? En waar is het gebleven? Enigma Rooms biedt je de mogelijkheid om terug in de tijd te reizen en ‘het geheim van de Lutine’ op te lossen.

Door Kevin Mooijer

De nieuwste culturele aanwinst van Volendam bevindt zich tegenover het Sint Jozef gebouw. Bij binnenkomst waan je je in Volendam anno 1800. ,,We zijn nog bezig met Volendammer kostuums, zodat de beleving nog realistischer wordt”, aldus Bill Duin, één van de initiatiefnemers van Enigma Rooms. ,,Danny van Noorden en ik liepen al langere tijd met het idee om een escape room in Volendam op te zetten en Edwin Nieuweboer beschikte over de perfecte locatie. Hoe je het ook wendt of keert, het toerisme in onze gemeente blijft toenemen. En niet alleen het toerisme, maar ook bijvoorbeeld groepen jongeren die hier een vrijgezellendag komen vieren of mensen uit de gemeente die in zijn voor een avontuur. Onze escape room is dus een mooie aanvulling op het assortiment dat Volendam te bieden heeft.”

De oprichters van Enigma Rooms, Bill Duin, Edwin Nieuweboer, Danny van Noorden, Joey Duin, Randy Duin en Niels Tuip, vinden het belangrijk dat het concept niet alleen op entertainment berust. ,,Voor ons was het een must om een stukje geschiedenis van ons mooie dorp mee te nemen in de verhaallijn van de escape room. Welke gemeente beschikt er nou over een mysterieus verhaal als dat van het goud van de Lutine? Daar hebben we dus ons voordeel mee gedaan.”

De heren hebben er anderhalf jaar over gedaan om ‘het geheim van de Lutine’ te realiseren. ,,Anderhalf jaar geleden hebben we voor het eerst gebrainstormd en nu zijn de deuren open. De prachtige decors van de verschillende ruimtes, waar je door het oplossen van de puzzels doorheen geleid wordt, zijn gerealiseerd door Niels, Edwin en diverse vakmensen.”

Fred Schilder zal de escape room gaan managen. ,,We hebben alles op alles gezet om een heus avontuur te creëren, en ik overdrijf niet als ik zeg dat het gelukt is.” Alle puzzels die de bezoeker tijdens de quest dient op te lossen zijn in samenwerking met een gespecialiseerde internationale organisatie en authentieke materialen gerealiseerd. ,,Wij leggen ons verhaal voor en zij komen met voorstellen qua puzzels. Vervolgens maken wij onze wensen kenbaar, waarop zij de puzzels weer aanpassen. Na dit proces een aantal keer te herhalen kom je uiteindelijk aan het perfecte escape room-avontuur.”

‘We spelen zelfs

met de gedachte om

één of meerdere escape rooms

in Tokio op te zetten’

,,Onze ambities zijn groot. We spelen zelfs met de gedachte om één of meerdere escape rooms in Tokio (waar de familie Duin al een uitgebreid netwerk heeft, red.) op te zetten. De puzzeltocht hier in elkaar zetten en in containers verschepen, dat behoort dan tot de mogelijkheden. Het oorspronkelijke idee was ook nooit om slechts één escape room op te richten.”

Enigma Rooms was al bezig met de toekomst voor de deuren van ‘het geheim van de Lutine’ officieel geopend waren. ,,We kijken momenteel naar de implementering van Virtual Reality in escape rooms. Eén deelnemer draagt een VR-bril en zo ziet diegene dus een andere realiteit. De gedachte is dat diegene zijn team helpt door aanwijzingen te geven naar aanleiding van de virtuele realiteit die hij voor ogen heeft. Wij noemen dit concept Escape Rooms 2.0.”

De heren blijken na voltooiing van hun eerste puzzeltocht nog over voldoende enthousiasme te beschikken om de plannen verder uit te rollen.

Wil jij ‘het geheim van de Lutine’ ontrafelen? Reserveer dan snel een plek voor jouw team van maximaal zes personen op www.enigmarooms.nl