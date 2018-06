Ergotherapeut Daisy Broeks helpt mensen met geestelijke of lichamelijke beperking

Met haar kersverse praktijk voor ergotherapie hoopt Daisy Broeks voor veel mensen in Volendam en omgeving een wezenlijk verschil te kunnen maken. ,,Ik krijg op verjaardagen vaak de vraag wat ergotherapie nou eigenlijk is. Het antwoord is vrij breed: als mensen een lichamelijke of geestelijke beperking hebben, kijk ik samen met hen hoe ze hun dagelijkse leven weer kunnen oppakken”, zegt de 23-jarige Daisy.

Ergotherapie is dus een ruim begrip. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand die na een beroerte weer zijn dagelijkse leven moet oppakken, maar ook om mensen die met een verslaving kampen, getroffen zijn door een burn-out of een auto-ongeluk achter de rug hebben.

,,Als ergotherapeut ga ik samen met de cliënt op zoek naar creatieve oplossingen, waarbij de cliënt uiteraard zelf de regie houdt”, vervolgt Daisy.

,,Daarbij kijken we naar sociale aspecten, maar ook naar praktische dingen: hoe kun je je dag het beste indelen? Hoe ga je je hobby weer oppakken? Hoe ga je je kleding weer aantrekken? Kortom: ik geef vooral handvatten. Zeker in de huidige tijd, waarin wordt gesteld dat mensen langer veilig en zelfstandig thuis moeten blijven wonen, kan ergotherapie van grote waarde zijn.”

Daisy is onderdeel van het bedrijf ‘Doen’. Ze heeft een praktijk in het pand van Fysiotherapie Douw & Tol, maar bezoekt haar cliënten vooral thuis of in de werkomgeving.

Daisy richt zich op de doelgroepen ouderen en (jong)volwassenen die problemen ervaren in hun dagelijks leven door ziekte of letsel. Ze werkt nauw samen met diverse thuiszorgteams en andere zorgprofessionals als fysiotherapeuten, huisartsen, diëtisten en ouderenwerkers.

,,Ergotherapie zit voor tien uur in het basispakket van alle verzekeraars, dus daar hoeven mensen zich geen zorgen over te maken”, vult ze aan.

,,Een verwijsbrief van de huisarts is ook niet nodig. Bovendien hou ik van korte lijnen, dus als mensen vragen hebben, kunnen ze mij direct bellen, mailen of gewoon even op mijn website kijken. Ik hoop dat ik voor veel mensen in Volendam en omgeving een rol van betekenis kan gaan spelen.”

Contactgegevens Daisy Broeks

Pegasusstraat 6

1131 NB Volendam • Tel.: 06 39384624

Mail: daisybroeks@ergo-doen.nl

Website: https://www.ergo-doen.nl/vestiging/groot-waterland/

Algemeen nummer van Doen:

088 8227000

088 8227001