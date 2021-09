Familiekermis uitstekend verlopen, normaal horecaweekend zonder grote problemen

De familiekermis in Volendam op het Marinapark is prima verlopen. Het was een feest. Ook het horecaweekend is zonder grote problemen verlopen.

Familiekermis

De door de ‘Kermisgids’ georganiseerde familiekermis is geweldig verlopen. De Kermisgids geeft aan dat de familiekermis goed is bezocht en ook de exploitanten zijn tevreden. Er waren géén incidenten: de EHBO en beveiliging hebben nauwelijks iets te doen gehad. De sluitingstijden zijn goed nageleefd en de sfeer was zes dagen lang gezellig en gemoedelijk. We hebben veel positieve berichten ontvangen, blije gezichten gezien en prachtige foto’s voorbij zien komen. Iedereen lijkt te hebben genoten van de familiekermis, waar tot enkele weken geleden een draaikermis van deze omvang nog niet voor te stellen was in de gemeente.

Horecaweekend

Op donderdag zijn er goede afspraken gemaakt tussen gemeente en Horeca. De start op vrijdagavond vroeg nog aandacht. Vijf horecazaken zijn door de gemeente aangesproken op hun bedrijfsvoering (bijvoorbeeld vanwege geluidhinder), maar er zijn géén boetes uitgedeeld. Op zaterdag is bijgestuurd: de horeca en de gemeente hebben overleg gehad. De meeste horecazaken hebben zich een vakkundig gastheer getoond en hebben alle gasten met een reservering een gezellige dag bezorgd.

Dank

De burgemeester dankt iedereen die, op welke wijze ook, betrokken was bij het organiseren van de familiekermis en het goed laten verlopen van het hele weekend op alle fronten. Burgemeester Sievers: ‘Het waren bijzondere omstandigheden in bijzondere tijden. Wij, de horeca, de organisatoren en de mensen van het Marinapark hebben er alles aan gedaan om binnen de mogelijkheden die er waren toch een familiekermis en gezelligheid te organiseren. We denken dat het voor velen gelukt is.’