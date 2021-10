FC Volendam beloond voor strijdlust en intenties

FC Volendam heeft in de uitwedstrijd tegen het eveneens hoog geklasseerde Jong AZ (vijfde) haar koppositie geconsolideerd. Het werd op het AFAS Sportcomplex in Wijdewormer een krappe en verdiende 0-1 zege. Punten waar de ploeg van trainer Wim Jonk hard voor knokte. In een fase waarin Volendam vier wedstrijden in twaalf dagen speelt: dinsdag komt FC Emmen naar het dorp voor de KNVB Beker.

Door Eddy Veerman

Damon Mirani zoekt naar een aanspeelmogelijkheid tegen Jong AZ. Foto Jan Mulder / FC Volendam

FC Volendam bleek gewaarschuwd voor de voetbalkwaliteiten van het dit keer jonge Jong AZ. De Alkmaarders gingen korte tijd aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie. Jonk had zijn ploeg meegegeven de thuisclub geen ruimte te geven om te voetballen. Die boodschap hadden zijn spelers ter harte genomen. Er werd telkens hoog druk gezet en bij balverlies werd de drie seconden-regel telkens gezamenlijk uitgevoerd, waardoor Volendam de bal snel heroverde.

AZ werd steeds gedwongen in z’n achteruit te gaan. Het wachten was op de 0-1, maar die liet juist op zich wachten. In de negende minuut was meteen de beste kans voor Denso Kasius, die hij zelf afdwong. Na een prachtige individuele actie loste hij geen pegel, maar iets tussen een voorzet (Robert Mühren stond inderdaad in scoringspositie) en een halve doelpoging. Even later ging hij er weer vandoor op rechts, uiteindelijk kwam de bal op de zestien voor de voeten van Boy Deul, die over schoot. Weer even later dook andermaal Kasius schuins voor de keeper op, maar strandde. Een andere kans was er voor Daryl van Mieghem, buitenkantje voet gezocht en gevonden door Mühren. Ook de poging van Van Mieghem (geblokt) miste het gif dat Volendam nodig had om Jong AZ pijn te doen.

Want de Alkmaarders zaten weliswaar in de tang, ze kregen geen teleurstelling van een achterstand te verwerken. In de laatste acht minuten kwamen ze onder de druk vandaan en wankelde het bij Volendam enkele keren. De jonge spits Poku had de beste poging, maar die ging naast.

Meteen na rust nam Volendam weer de regie in handen. Na dertien minuten schoot Mühren uit de draai, maar kreeg doelman Beau Reus er nog een hand tegen. Enkele minuten later werd de ban gebroken. Na een uittrap van FC-doelman Filip Stankovic had Boy Deul een geweldige aanname, waarmee hij meteen een vier-tegen-drie-situatie creëerde. Hij wachtte geduldig en kon door de loopactie van Mühren de vrijstaande Van Mieghem inspelen: die had een listig wipje in de verre hoek voor 0-1.

Het samen druk zetten werd in de eerste fase daarna wat minder, wat AZ gelegenheid gaf om weer wat brutaler te worden. Toen Poku kansrijk dacht te worden, greep Damon Mirani sterk in. Om meteen zijn ploeggenoten verbaal duidelijk te maken niet te verslappen. Er volgden twee wissels: Alex Plat en Ibrahim el Kadiri gingen naar de kant en Samir Ben Sallam en Martijn Kaars kwamen binnen de lijnen. Direct daarop leek de 0-2 in de maak, toen de AZ-rechtsback de draad en de bal kwijtraakte aan Van Mieghem. Die stak Mühren weg en die probeerde het met een stiftballetje met links, welke door Reus genoeg werd getoucheerd.

AZ werd in een tegenstoot – bij een kort genomen corner – gevaarlijk via Fedde de Jong, maar zijn inzet zeilde voorbij de verste paal. In de 86e minuut was er een dubieuze beslissing van de scheidsrechter, toen doelman Reus de bal buiten zijn doelgebied leek te pakken. De scheidsrechter stond te ver en durfde niet te fluiten, ook omdat zijn assistent niets aangaf. Omdat de bevrijdende goal niet viel, was het nog even spannend, ook in de wetenschap dat Volendam al eens vaker vlak voor tijd een goal incasseerde van Jong AZ. Dat gebeurde dit keer niet.