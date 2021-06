Feestdrukte van kermis wordt verspreid

De Volendammer kermis moet weer van de eigen mensen worden, dat is de toonzetting van de plannen die horeca en gemeenten dinsdagmiddag ontvouwden.

De grootste veranderingen begin september zullen zijn, dat de beunen en live-muziek buiten op de dijk verdwijnen, maar die beunen en de daarbij behorende sfeer verhuizen naar het parkeerterrein van het Marinapark, waar een evenemententerrein verrijst.

Daar kunnen enkele duizenden mensen vier dagen genieten. Op die manier hoopt de gemeente – voor wie de veiligheid op de dijk al jaren een zorg is – dat de menigte zich verspreidt. Voor beide events, de tent op het Slobbeland en die bij het Marinapark, wordt bij de kaartverkoop op basis van postcode gewerkt, waardoor het een feest door en voor de eigen mensen moet worden.

