Feestelijke opening Sierbestrating Jonk Zwanenburg

Komende weekeinde viert Sierbestrating Jonk de feestelijke opening van het nieuwe filiaal. Het gloednieuwe, en tevens grootste, onderkomen van het Volendamse bedrijf bevindt zich op de IJweg 411 te Zwanenburg. Van springkussens tot een open bar, overal is gedacht tijdens de officiële opening. Dankzij de toevoeging van deze nieuwe locatie, ter grote van 1,57 hectare, mag Sierbestrating Jonk zich zowel de grootste sierbestrating- als de grootste zandcement-speler van Nederland noemen.

Door Kevin Mooijer

In 1992 richtte Tom Jonk Sierbestrating Jonk op, maar inmiddels heeft het bedrijf vier eigenaren. Tom heeft zijn zoons Johan, Jory en Nick mede-eigenaar gemaakt. Samen zijn ze goed voor gemiddeld 240 werkuren per week, toch liggen ze daar niet wakker van. ,,We vinden het leuk om te doen. Ik zou niet weten wat ik anders moet doen”, aldus Tom Jonk.



Nieuwjaarsramp

,,Ik zeg er wel bij dat ik geen weken van 80 uur meer maak. In de begintijd deed ik dat wel, maar na de Nieuwjaarsramp ben ik daar mee gestopt.” Twee van Tom’s drie zoons bevonden zich na de brand in Belgische ziekenhuizen. ,,Die situatie heeft me destijds wel wakker geschud. Ik bezocht ze vaak, maar moest ook de zaak draaiend houden.”

,,In diezelfde fase kwam de grond te koop waarop ons hoofdkantoor in Edam zich bevindt. Met veel pijn en moeite heb ik dat weten te bemachtigen. Ik had het geluk dat een rijke vriend uit het stratenmakerswereldje mij de helpende hand bood. Banken vonden mijn gezinssituatie na de Nieuwjaarsramp namelijk niet stabiel genoeg om me het geld nog te lenen, en dat terwijl de handtekeningen voor 31 december al gezet waren.”

Samen met de vermogende kennis kocht Tom de grond waarop Sierbestrating Jonk Edam momenteel gevestigd is. ,,Een jaar later mocht ik het volledig overkopen van de beste man en nu, negentien jaar later, hebben we vier gigantische, goedlopende locaties.”

Al drie jaar waren Tom en zijn zoons bezig om de nieuwe locatie in Zwanenburg te bemachtigen. ,,Op een kilometer afstand van de nieuwe locatie lag ons filiaal Vijfhuizen. Dit hebben we gesloten omdat het simpelweg te klein was. Drie jaar geleden gooide ik om die reden een visje uit bij de toenmalige eigenaar van onze nieuwe grond. Destijds wilde hij er niets van weten, maar begin september 2018 belde hij dat hij rond de tafel wilde. Binnen een kwartier waren we eruit en één week later stonden we te slopen in Zwanenburg.”

Sierbestrating Jonk is inmiddels zowel eigenaar van het pand, als van de grond eromheen. ,,Het is echt een toplocatie voor ons. Jaarlijks rijden er gemiddeld 70 miljoen auto’s langs het filiaal dat langs de A9 - bij het drukste knooppunt van Nederland - ligt. We zijn er verschrikkelijk blij mee!”

Tom’s middelste zoon, Jory, schuift bij het gesprek aan. ,,We hebben de laatste tijd veel geïnvesteerd. Naast het nieuwe filiaal hebben we een aantal nieuwe vrachtwagens en stratenmakerauto’s aangeschaft en hebben we drie nieuwe mensen aangenomen.”

Wekelijks 4000 ton zand

Het bedrijf beschikt inmiddels over veertien vrachtwagens en acht stratenmakerauto’s. Daarnaast hebben ze 55 man personeel en in de drukke tijd is er dagelijks inclusief zzp’ers zeventig man op pad voor Tom Jonk en zonen. Indrukwekkende cijfers voor een bedrijf dat begon als eenmanszaak. Tom licht toe: ,,Inmiddels mogen we onszelf de grootste speler van Nederland noemen op het gebied van tuinmaterialen en op het gebied van zandcement. Volendam heeft het grootste aantal vloerensmeerders van Nederland. Daar hebben wij op ingespeeld door ook hier in te investeren. We hebben door het hele land opslagpunten waar dagelijks tientallen vrachtwagens worden geladen. Wekelijks verwerken we 1100 ton cement en 4000 ton zand.”

Vanwege het feit dat Sierbestrating Jonk de grootste nationale speler in de particuliere sector is, beschikt zij over een aantal voordelen ten opzichte van de concurrentie. ,,We hebben het grootste assortiment van Nederland. Wij werken met alle belangrijke producenten en leveranciers op gebied van tuinmaterialen, waardoor we werkelijks alles kunnen leveren. In onze showrooms en showtuinen hebben we dus immens veel staan.”

,,Omdat we al jaren nauw samenwerken met al deze leveranciers en groot inkopen, kunnen we de materialen ook tegen de laagste prijs aanbieden. Daarnaast leveren we zes dagen per week met eigen transport, dit wordt door vaste klanten als onze grootste kracht bestempeld. Voor particulieren bieden we een totaalpakket aan. Van levering tot aanleg, Sierbestrating Jonk verzorgt het hele proces.”

Tom vult zijn zoon aan: ,,Verder hebben wij het voordeel dat Jory zelf vaak trends in de sierbestrating bepaalt. Hij maakt al onze reclame uitingen zelf en onderhandelt met leveranciers en producenten over prijzen en oplagen.”

De Jonken merken vaak dat concurrenten hun assortiment keuzes en aanbiedingen volgen. ,,Het komt zelfs voor dat concurrenten foto’s van ons gebruiken voor hun eigen folder. Laatst ging het zover dat het Sierbestrating Jonk watermerk nog in de foto stond bij een concurrent in de brochure! Een ander leuk voorbeeld is dat fabrikanten advies bij ons vragen over wat ze gaan maken. Het is niet ongebruikelijk dat een door Jory verzonnen tegel een succes wordt en opeens overal verkrijgbaar is.”

Naast zijn marketingwerkzaamheden is de middelste zoon ook actief als importeur, beheert hij zowel de website als de webwinkel, en is hij bezig met vernieuwingen. ,,Toevallig hebben we deze week iets nieuws toegevoegd aan ons logistiek systeem. De klant krijgt tegenwoordig een mailtje met een tijdsaanduiding wanneer de vrachtwagen is geladen. Alles voor een goede service.” Sierbestrating Jonk is anno 2019 precies waar het wil zijn. ,,We mogen onszelf het grootste sierbestratingsbedrijf van Nederland noemen. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden.”