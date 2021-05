‘Niet alleen leuk bij de verkoop, maar ook daarna’

Fietsservice Koning heeft de gunfactor

Jan Koning begon vier jaar terug op zijn ‘ouwe dag’ aan een nieuw avontuur, zijn eigen fietsenwinkel aan de Julianaweg 98. Bij Fietsservice Koning is het vanaf dag één direct een drukte van jewelste en Jan is zijn trouwe klanten hiervoor ontzettend dankbaar.

Door Jan Koning





,,Ik dacht nog effe een paar jaartjes te koetelen”, lacht Jan Koning. De fietsenmaker - met de mooiste naam van het dorp – kwam echter van een ‘koude kermis’ thuis. ,,Het is echter een beetje uit de hand gelopen. Dat koetelen heeft er eigenlijk geen dag in gezeten. Gelukkig maar, uiteraard.”

Het is zoals altijd ontzettend druk bij Fietsservice Koning aan de Julianaweg. Behalve Jan is zijn vaste kompaan Jack Radder – en nog twee collega’s – ‘aan het klussen’ aan fietsen. ,,Jack is er inmiddels vast bijgekomen, omdat ik het simpelweg niet meer aan kon en ik wil zorgen voor continuïteit. Ik wil voorkomen, dat wanneer ik er over een aantal jaar mee stop, niet plotseling tegen de klanten moet zeggen ‘toedeledoki, ga maar ergens anders heen.’ Ik vind het namelijk heel belangrijk dat de klanten die mij altijd hebben gesteund en hier altijd trouw geweest zijn, weten dat ze – ook nadat ik ben gestopt – gewoon hier bij Fietsenservice Koning terecht kunnen. Dat er een goede en gedegen opvolger klaarstaat. En die is er.”

‘Er staat een

goede, gedegen

opvolger klaar’

Zoonlief Ton werkt voorlopig nog niet in het bedrijf, maar de naam Koning zal wel gewoon voort blijven bestaan. ,,Uiteraard”, lacht Jan. ,,Wat betreft mijn zoon weet ik niet hoe het zal lopen. Het kan altijd nog dat hij in de toekomst toch instapt en samen met Jack verder gaat. Daar is nog niet echt over gesproken. Aan andere Jan Koningen is ook nog niets gevraagd.”

Jack Radder kan er ook smakelijk om lachen. ,,Ja daar heb je wel een punt. Die worden zonder blikken en blozen even gepasseerd. Aan de andere kant loop ik wel al vanaf mijn vijftiende mee. Eerst op de zaterdagen en tijdens vakanties en sinds april dus als partner in het bedrijf. Dus wellicht heb ik toch een streepje voor.” Jan: ,,En hij heeft het vak natuurlijk geleerd van de meester, haha!”

Succesverhaal

Keerzijde van het succes van Fietsservice Koning is dat de winkel inmiddels uit zijn voegen groeit. Jack: ,,Het staat hier wel lekker vol, ja. Aan de ene kant natuurlijk geweldig, maar aan de andere kant worden we wel een beetje het ‘slachtoffer’ van ons eigen succes. Voorlopig kan het echter nog, maar in de toekomst moeten we misschien wel een keer verder kijken.” Jan: ,,Zelf had ik niet meer groter gewild, maar als Jack de stap zou willen zetten, zal ik hem daar zeker in steunen. “ Jack: ,,Zoals ik zeg, weet ik niet wat de toekomst zal brengen, maar het is niet zo dat we volgende week al aan de overkant zitten (doelt Radder op het immense pand van Nieuw Leven, red.).”

Waar veel fietshandelaren ‘spakeloos’ zijn en geen fietsen meer kunnen leveren, heeft Fietsservice Koning – naar eigen zeggen – goed ingekocht. ,,We hebben dus genoeg ingekocht aan alle fietsen, waaronder ook de elektrische fietsen van de merken Giant, Victoria en Trenergy. Mensen kunnen dus altijd bij ons terecht.” De sleutel achter het succes, is volgens Jan dat ze bij Fietsservice Koning niet alleen leuk zijn bij de verkoop, maar ook leuk na de verkoop. ,,Als je bij ons een fiets koopt, is de service ook gewoon na aankoop altijd goed. Daarbij denk ik dat bij ons de gunfactor gewoon erg hoog ligt. Dat de mensen hier graag komen.”

Fietsservice Koning

Jan Koning

Julianaweg 98

1131 DE Volendam

Telefoon & WhatsApp:

0299 - 223572

06 - 57 76 98 53

E-mail: info@fietsservicekoning.nl

www.fietsservicekoning.nl