Van onbezonnen aandelenhandelaar naar gepassioneerde hypotheekadviseur

Frank de Boer openhartig over de grote wending in zijn leven

Achter elk mens schuilt een verhaal. Zo ook achter Frank de Boer, 44 jaar, getrouwd en vader van twee jongens van 6 en 8 jaar. De geboren en getogen Volendammer vertelt zijn interessante relaas openhartig in een monoloog.

‘Ik heb eerst VWO gedaan op het Don Bosco College en daarna bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Amsterdam. Na de HES ben ik direct aan de slag gegaan als beleggingsadviseur en later als vermogensbeheerder bij verschillende bedrijven in Amsterdam.

Na een jaar of vijf met klanten gewerkt te hebben, wilde ik wat anders en werd ik aandelenhandelaar (daytrader). Dat was vooral in het begin een wilde en turbulente tijd. De winsten waren gigantisch en ik leefde er op los, jong en onbezonnen, een droombaan: dit hoefde voor mij nooit meer te stoppen.

Missen

Door de opkomst van de computerhandel in de laatste tien jaar werd de aandelenhandel steeds sneller en sneller. De partij met de snelste verbinding ging er met de buit van door. Bovendien kwam er steeds meer regelgeving, waardoor je als handelaar werd beperkt in de mogelijkheden. Het gevolg hiervan was dat steeds meer handelshuizen de deuren sloten. Er was nog maar weinig over gebleven van de ooit bruisende aandelenhandel. Het was gewoon niet meer leuk en ik begon het klantcontact - wat ik niet meer had als handelaar - echt te missen.

Ik heb in dit aftakelingsproces van de aandelenhandel vaak gedacht ik kap er mee, het heeft geen zin zo. Mijn vrouw werd er wel eens een beetje moe van: als ik dan 's avonds verwilderd van de stress thuiskwam na een dag aandelenkolder, vroeg ze of het niet eens tijd werd voor wat anders. Ik was tenslotte toch ook nog bedrijfseconoom.

Als aandelenhandelaar heb je dagelijks te maken met renteontwikkelingen en rentevraagstukken. Ik werd dan ook vaak benaderd door vrienden en kennissen om te kijken naar hun hypotheek. Dat vond ik heerlijk, lekker alles doorrekenen en werkelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een ander. Op een gegeven moment dacht ik echt, het wordt de hoogste tijd dat ik hier mijn beroep van ga maken en het liefst als onafhankelijk ZZP'er. De tijd is er meer dan rijp voor.

‘Op tijden dat ik

vroeger feestte,

zat ik naderhand

in de leerboeken’

Ik trok de stoute schoenen aan en belde mijn hypotheekadviseur voor informatie, om de mogelijkheden te onderzoeken te starten als ZZP'er in deze branche. Mijn hypotheekadviseur vertelde mij dat hij graag met mij zo'n ZZP-constructie wilde starten. Ik was erg enthousiast omdat hij mij een samenwerkingsverband aanbood, terwijl ik nog geen diploma's en ervaring had. Hij zei: 'Ik ken jou en ik heb hier 100% vertrouwen in, dit kun jij, en ik wil dit graag met jou starten. Haal jij nu maar je diploma's dan kun je daarna bij ons meelopen in de praktijk, zolang als je denkt nodig te hebben om zelf te starten als ZZP'er. Dit is een win-win situatie, wij gaan samen iets moois opbouwen'.

Ik ben toen dus begonnen met studeren. Dat was best wel een ding; ik vroeg me eerst af of ik überhaupt nog wel kon leren, het was immers een hele lange tijd geleden dat ik mijn studie Bedrijfseconomie had afgerond. Bovendien is studeren een stuk lastiger met een gezin met twee jongens die nog alle aandacht nodig hebben en heel veel drukte maken. Mijn beste leeruren waren in het begin dan ook vrijdag -en zaterdagnacht van 4 uur tot 8 uur, dan werd ik door niemand gestoord, wekkertje om half 4. Afleiding is dan ook niet mogelijk of je moet met de vogels willen praten.

Waar het vroeger vaak feest was op dit tijdstip, zat ik nu in de leerboeken: tijden veranderen. Als de jongens wakker werden om acht uur en de lachmachines van Nickelodeon door de ruimte gierden, was het leerfeest weer gehouden voor dat moment. Uiteindelijk heb ik al mijn diploma's in sneltreinvaart gehaald. Het was niet altijd even makkelijk; maar wat moet, dat moet.

Passie

Ik heb inmiddels al een tijdje mijn diploma's en daarbij heb ik een lange periode als hypotheekadviseur in de praktijk meegelopen. Ook heb ik meer diploma's behaald op andere adviesvlakken; onder meer op verzekeringsgebied. Ik ben nu bezig met de WFT module pensioen. Als hypotheekadviseur heb ik dit pensioencertificaat niet per se nodig. Ik zal mij immers voornamelijk blijven richten op de hypotheekmarkt, daar ligt mijn passie. Toch is het prettig als ik dit certificaat bemachtig: kennis is macht. Ik wil alles weten en onderzoeken, dat zit in mijn genen. Des te meer je weet des te beter, dan kun je de klanten beter van dienst zijn. Eigenlijk ben je als adviseur nooit uitgeleerd.

Zo ben ik de afgelopen tijd o.a. naar congressen, verdiepingscursussen en Open Dagen van grote bedrijven geweest; daar heb ik veel adviseurs ontmoet en met een aantal heb ik nog vaak contact. Het is hartstikke leuk en leerzaam te zien hoe andere hypotheekadviseurs te werk gaan.

Na de lange voorbereidingen heb ik nu dan mijn eigen bedrijf: FDB Hypotheken; daar ben ik eigenlijk best wel trots op, ik heb echt keihard gewerkt om te komen waar ik nu ben. Het is nu tijd om een beetje bekendheid te krijgen. Deze rubriek is daar uitermate geschikt voor. De mensen moeten je weten te vinden, die komen niet vanzelf.

‘Mijn werkwijze:

geen gladde juichverhalen en

loze holle commerciële kreten’

Over mijn werkwijze kan ik het volgende zeggen; bij Frank de Boer geen gladde juichverhalen en loze holle commerciële kreten die niet worden waargemaakt; ik zal iedere hypotheek behandelen en bewaken alsof het het mijn eigen hypotheek is. Soms reken ik wel vijf of zes voorstellen door, ik ben niet zomaar tevreden en wil zeker weten of het toch ergens anders goedkoper of beter kan. Elke euro telt namelijk keihard door, op de gehele looptijd. Een besparing in last van 25 euro in de maand lijkt niet veel, over de gehele looptijd is dat toch maar even 9000 euro.

Dat is het mooie van een onafhankelijk adviseur, die heeft de keuze uit alle hypotheekaanbieders en vaak geven de onbekende namen de beste hypotheekrentes. Op de gehele looptijd kan dat oplopen tot gigantische bedragen en daar hoef je helemaal niets voor te doen; je moet ze alleen even weten te vinden en dan ben je bij FDB Hypotheken aan het juiste adres!

Wat ik ook erg belangrijk vind in mijn advies, is dat de klant begrijpt wat hij gaat afsluiten; wat de impact is van de verschillende voorstellen. Daar besteed ik tijdens de gesprekken extra aandacht aan. Zo kan de klant kiezen wat voor hem/haar het meest passende voorstel is en waar de klant zich het meest prettig bij voelt.

Nazorg

Mijn taak houdt na het afsluiten van de hypotheek niet op. Dat heet nazorg. Bij veel partijen betaal je voor nazorg een vast bedrag per maand; oftewel een abonnement; bij FDB Hypotheken is de nazorg geheel gratis. Ik vind dat immers bij het hypotheekadvies horen, daar behoor je niet voor te moeten betalen. Want dan betaal je eigenlijk nóg een keer de prijs van een hypotheekadvies zonder dat je er erg in hebt.

Nazorg houdt bij mij in dat ik 24/7 bereikbaar ben voor vragen. Je kunt me altijd bellen. Ook check ik regelmatig of de afgesloten producten nog aansluiten bij de persoonlijke situatie. Misschien is er een lastenverlaging mogelijk door te wisselen van aanbieder, of kun je een rentekorting krijgen doordat je huis fors in waarde is gestegen. FDB hypotheken zal deze dingen scherp in de gaten houden. Daarbij verstuur ik ook iedere maand een nieuwsbrief met veel nuttige informatie en tips. Ik streef ernaar om met de klant een langdurige relatie op te bouwen op basis van vertrouwen, eerlijkheid en betrokkenheid.

Bij FDB Hypotheken kun je iedere dag een gesprek inplannen, zowel overdag als s'avonds en indien mogelijk in het weekend. Ik kan aan huis komen of je kunt op kantoor komen; wat je zelf het prettigst vindt. We kunnen dan tijdens ons eerste vrijblijvend (gratis) gesprek kennismaken met elkaar en kijken of ik wat voor je kan betekenen. Met de huidige lage rentes is vaak meer mogelijk dan je denkt; ook met hoge boeterentes.

Je zult mij niet zien in een 5-delig maatpak, in een dikke auto, werkend vanuit een overdreven duur pand; dat is niet mijn ding. Mijn ding is deskundig eerlijk advies zonder poespas!’

Tot snel bij

FDB Hypotheken

06 28608758