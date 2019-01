Gemeente en bewoners lijken elkaar te vinden in plan Oostelijk wooneiland

Lang hadden de bewoners van Meeuwenplaat, Breesem en Pinkewad het gevoel dat zij vochten tegen de bierkaai. Bij aankoop van hun woning zo’n vier jaar geleden, werd de toekomstige Broeckgouw bewoners een rooskleurig plan voorgehouden. In een later bouwstadium zouden zij 25 appartementen onder één dak in de straat kunnen verwachten. Dit plan, waar iedereen vrede mee had, werd onlangs door de gemeente zonder overleg van tafel geveegd. Er moest ruimte worden gemaakt voor een verviervoudiging van het oostelijk wooneiland, met daarop ruimte voor 43 woningen in Center Parcs-achtige setting, zonder voor- en achtertuin. De buurtbewoners startten een petitie en na veel tegenslagen kwam het uiteindelijk vorige week tot een marathonvergadering tussen alle betrokken partijen. Als gevolg hiervan ontving de woordvoerder van de door buurtbewoners gevormde actiegroep afgelopen vrijdag een verrassende mail van de gemeente.

Door Kevin Mooijer

,,Toen het plan omtrent onze woningen op de Pinkewad, Breesem en Meeuwenplaat een aantal jaar geleden gepresenteerd werd, zag dat er voor iedereen heel positief uit,” begint de woordvoerder zijn betoog. ,,In het verlengde van de Pinkewad zou de straat overlopen in een op zichzelf staand eilandje met daarop één appartementencomplex dat ruimte zou bieden voor 25 woningen. Verder zou de omgeving bestaan uit een rustgevend geheel; een mooi natuurpark omringd door water.” Tot grote ontstemming van de huidige buurtbewoners loopt dit voorgehouden droombeeld inmiddels gevaar. ,,In november 2018 kwamen wij er bij toeval achter dat het bestaande plan overboord gegooid was en dat er een nieuw concept lag. Het nieuwe plan, met daarin een verviervoudigd oostelijk wooneiland dat ruimte biedt aan 43 huizen, sloot totaal niet aan bij de beloftes die ons waren gedaan met betrekking tot de woonomgeving. Zo hebben een aantal bewoners bijvoorbeeld hun tuin zo ingericht dat er verhogingen en zitgedeeltes richting het water geplaatst zijn. Als het nieuwe plan van de gemeente doorgang zou vinden, heb je dan opeens mensen die vanaf hun balkon op je neerkijken en bij wijze van spreken hun sigaret op je achterstraat kunnen laten vallen.”

De Volendammer vertelt alles aan de hand van een tijdlijn, wat er allemaal is voorgevallen. ,,Nadat we deze klap te verwerken kregen, zijn we in de pen geklommen en hebben we de buurt gemobiliseerd. We hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen het nieuwe plan door ons te beroepen op het beloofde woongenot en uitzicht, het verlies aan natuur en de veiligheid voor de buurtkinderen – de autoweg naar het oostelijk wooneiland loopt langs een veelgebruikt speeltuintje. We hebben het zover geschopt dat we met 30 buurtbewoners een bijeenkomst mochten bijwonen, waarin we van de gemeente uitleg zouden krijgen over hoe dit nieuwe plan tot stand is gekomen. Daarnaast kregen wij als buurtbewoners de mogelijkheid om onze visie van het nieuwe eiland te presenteren. We willen als buurt natuurlijk best meedenken met de gemeente en zijn absoluut niet tegen nieuwe buren, maar dit nieuwe plan sluit totaal niet aan op de beloftes van destijds.” De sessie heeft uiteindelijk van 19.00 tot 23.30 uur ’s avonds geduurd. Aanwezig bij de bijeenkomst waren wethouder Koning, de stedenbouwkundige, de projectleider Broeckgouw, afgevaardigden van ruimtelijke ordening, communicatie, verkeer én dus 30 buurtbewoners van Pinkewad, Breesem en Meeuwenplaat.

De bewoners hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot een nieuwe invulling gekomen van het oostelijk wooneiland. ,,We hebben het eiland wat langer getekend, met daarop ruimte voor 30 appartementen. Het zou dan gaan om een appartementencomplex van vijf verdiepingen met zes woningen op rij. Over het algemeen werd er niet erg positief gereageerd op ons concept. We hadden sterk het gevoel dat alles wat we zeiden over de invulling van het nieuwe stuk grond weggewuifd werd. We kregen halve argumenten als reactie op onze vraagstukken. Wij waren ervan overtuigd dat de gemeente ons maar het idee gaf dat we inspraak hadden, maar ondertussen drukken ze hun ideeën er gewoon doorheen.” Terneergeslagen vertrokken de buurtbewoners ’s avonds laat richting huis.

Totdat er afgelopen vrijdag een mail van de gemeente binnenkwam bij de woordvoerder. ,,Tot mijn grote verbazing kreeg ik een tekening met daarin ons concept verder uitgewerkt door de gemeente. Ze hebben het appartementencomplex wat opgeschoven en het parkeerterrein anders ingedeeld, maar los van dat is het intact gebleven. Met dit concept is iedereen tevreden. Het biedt voldoende ruimte voor een dertigtal nieuwe appartementen, het woongenot en uitzicht blijft voor alle partijen intact, de natuur blijft omvangrijk en de veiligheid blijft gehandhaafd.”

De autoweg naar het oostelijk wooneiland ligt in dit nieuwe plan namelijk langs de buitenrand van de Broeckgouw, in plaats van door de Pinkewad, waar de weg langs een speeltuintje zou leiden. Hij vervolgt zijn verhaal: ,,En dan hebben we het nog niet over de enorme kostenbesparing op grondwerkzaamheden ten opzichte van het vorige plan voor 43 woningen, dat rond de 800.000 euro ligt. Kortom, er is geen goede reden om dit plan niet uit te voeren.” De hoogopgeleide woordvoerder lijkt opgelucht. ,,Eigenlijk hebben we nu in samenwerking met de gemeente een prachtig plan liggen dat voor alle partijen voordeel oplevert. Het zou heel onlogisch zijn als de gemeente alsnog voor het oude plan zou kiezen.”

In februari wordt er gestemd over de indeling van het oostelijk wooneiland. De buurtbewoners hebben goede hoop dat er voor hun variant gekozen wordt.