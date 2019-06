Graaf- en rioleringswerk op het Marinapark

Het ophogen en herbestraten van de pleintjes tussen de vakantiewoningen op het Marinapark is inmiddels afgerond. Alleen het straatwerk om de receptie en het hoofdgebouw moet nog aangepakt worden door de stratenmakers.

Er wordt een nieuw riool aangelegd onder de toegangsweg door. Het autoverkeer kan toch het parkeerterrein, de jachthaven, het strandje en bungalows bereiken, want er zijn stalen rijplaten neergelegd. In juni 2007 is het Roompot vakantiepark aan de Pieterman geopend.

Sinds die tijd is het straatwerk op sommige plaatsen tot bijna een meter verzakt. Enorme hoeveelheden zand zijn sinds de bouwvak vorig jaar aangevoerd voor het ophogen. De stratenmakers van Van der Gracht en Dave Buijs zijn er lange tijd aan het werk geweest.