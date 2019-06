Harmonicabus reed zich vast op Vincentiusweg

Woensdagmiddag rond 15.30 uur was er geruime tijd geen doorgang mogelijk op de hoek Vincentiusweg/Roerstraat (nabij het graf). Hier was een harmonicabus van EBS de krappe bocht om gegaan. De bus kwam hopeloos vast te zitten.

De achterwielen zakten weg in de zandgrond naast het wegdek. Zodoende kon de chauffeur de lange bus niet meer voor- of achteruit rijden. Een servicewagen van EBS kwam even later aanrijden en de monteur moest de schade aan de bus ter plekke herstellen.

Het was voor de bestuurder van de bus vervolgens een hele bedoening om de weg te kunnen vervolgen, want aan de voorzijde was er maar enkele centimeters ruimte naast de daar geparkeerd staande auto’s.