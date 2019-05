Havenhof ziet er na vernieuwing strak uit

Gelijktijdig met de herinrichting en het bestraten van de Zeestraat/Europaplein heeft ook de gevel van winkelcentrum Havenhof een opknapbeurt ondergaan. De grondige renovatie is uitgevoerd door KBK Bouwgroep.

Het winkelcentrum heeft een mooi bij de oude kom van Volendam passend uiterlijk gekregen. De rode dakpannen zijn vernieuwd of hebben een grondige schoonmaakbeurt met de hogedrukspuit ondergaan zodat het er weer fris uitziet.

De puntgevels zijn opnieuw geschilderd en de entree van het Havenhof is helemaal vernieuwd. Het ziet er strak en uitnodigend uit. Vorige week is tevens de vloer onder de luifel bij de entree nieuw betegeld. De laatste puntjes moeten nog even op de ‘i’ gezet worden en dan is de upgrading van het Havenhof geheel afgerond.