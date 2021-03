Het ‘Visitekaartje van Volendam’ bestaat vandaag zeventig jaar

Helaas géén jubileumconcert voor het Volendams Opera Koor

Vandaag, 17 maart, is het exact zeventig jaar geleden dat het Volendams Opera Koor werd opgericht door Klaas Mooijer. Met recht kan het V.O.K. het “Visitekaartje van Volendam” genoemd worden, want er zijn in de afgelopen 70 jaar grote muzikale successen behaald door het koor, dat internationale faam geniet. Door de coronaperikelen zit er dit jaar helaas geen jubileumconcert in voor het koor. We spraken met Piet de Boer, die al ruim 60 jaar voorzitter is van het operakoor. “Het is een absurd jaar, we leven in een andere wereld. Op zondag 1 maart 2020 was ons laatste concert in Theater Cool te Heerhugowaard. Daarna was het over en uit. Er volgde nog een ledenvergadering achteraan en daarna kwam alles rond het koor stil te liggen”.

Door Pius Schilder





Door de coronabeperkingen kan het koor niet meer op maandagavond de wekelijkse repetities houden in de Jozef, want er kan niet genoeg afstand gehouden worden. Piet de Boer: “Met 100 mensen is er geen gelegenheid te vinden om veilig te kunnen repeteren. Zodoende ligt het zingen nu al een jaar lang stil. Hoe erg het ook is, je kunt nergens in. Zolang er geen licht aan het eind van de tunnel is, kunnen we niks doen. Om dan al te gaan beginnen met het regelen van een jubileumconcert in november, is erg moeilijk. Je moet afspraken maken met de solisten en het orkest. Stel dat het niet lukt om het concert te houden, dan zitten er financiële consequenties aan vast. Dan ben je niet verstandig bezig met het koor. We hebben wel subsidie aangevraagd bij de gemeente en dit is toegekend. Als we dit niet effectief kunnen gebruiken, dan hebben we er geen recht op. Maar we kunnen ook nergens repeteren. Je kunt niet trainen. Stel dat je na de vakantie in augustus/september wel wat kan doen, dan is de voorbereidingstijd voor een concert in november te kort. Dat kan niet. In 7 à 8 weken krijgen we het niet voor elkaar om het koor op het niveau te krijgen zoals we gewend zijn. En met het 70-jarig bestaan willen we toch wel goed voor de dag komen. Als bestuur dachten we te gaan knallen. Daarnaast heb je ook met praktische problemen te maken. Een voetballer kan nog op een veldje een bal trappen. Wij kunnen helaas niks doen. Alle koorleden verlangen er op om weer aan de gang te gaan. In feite is er een heel jaar om. Maar een jubileumconcert zit er niet in”.

Voortbestaan koor door sponsors gegarandeerd

Door leden en het bestuur worden er ideeën geopperd om te kijken of er iets rond de Kerst mogelijk is. Bijvoorbeeld een concert dat eenvoudiger van opzet is. Maar elk jaar is er in het hele land een cluster van concerten rond Kerst. Piet de Boer: “Het is afhankelijk van wat er kan. Maar het is echt doodzonde. Al die jaren hebben we er met z’n allen keihard aan gewerkt om van een groepje mensen dat begon in Pius X en in de Jozef, dit te realiseren. Het zou doodzonde zijn als er een einde aan het koor zou komen. We zijn mede afhankelijk van sponsors en adverteerders. Dat is in deze tijd heel moeilijk. Gelukkig zijn er een aantal sponsors die spontaan hun toezeggingen gestalte hebben gedaan, zodat het voortbestaan van het Volendams Opera Koor gegarandeerd is. Dat is prachtig”.

Brok dorpscultuur dat niet verloren mag gaan

Het bestuur van het jubilerende V.O.K. bestaat momenteel uit: Piet de Boer (voorzitter), Patricia Rijser (secretaris), Peter Veerman (penningmeester), Wim Visscher (vicevoorzitter), Alice Mooijer (de dochter van oprichter Klaas Mooijer), Jan Koning (Stuut) en Nico Out. Aan hen de moeilijke taak om in deze door corona absurde tijd, leiding te geven aan het operakoor, dat 100 leden telt. Gelukkig zijn er ondanks het ‘verloren jaar’ geen afvallers. Steeds komen er bij de bestuursleden mailtjes binnen met: ‘Wanneer kunnen we weer?’. Er is bij het V.O.K. een sterke onderlinge band ontstaan tussen de leden. En het koor is ook één brok reclame voor de Volendammer klederdracht. Piet de Boer: “Het Volendams Vocaal Ensemble, de Zangertjes, het fanfarecorps en het V.O.K. dragen bij hun optredens allemaal het Volendams kostuum. Als deze koren en het corps verloren gaan, is het kostuum ook passé. Dan is dat feest gehouden. Het zou zonde zijn als dat brok dorpscultuur weggaat. Dit is weer een bijkomend verhaal rond het corona-gebeuren. Daar moeten we als gemeenschap voor waken”.

Eigen archieflokaal

In de Maria Goretti huurt het Volendams Opera Koor van de gemeente een lokaal waarin het grote archief met muziekstukken en historische documentatie van het koor bewaard wordt. Hier worden tevens de bestuursvergaderingen gehouden, hoewel dat nu niet kan omdat er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet worden. Binnen afzienbare tijd moet het archief van het V.O.K. hier vandaan, want de ‘Maria Goretti’ zal gesloopt worden om plaats te maken voor woningbouw. Het vinden van een andere locatie is niet gemakkelijk. Het bestuur is op zoek naar een geschikte locatie en dat gaat in goed overleg met de gemeente. Er is al een begin gemaakt met het inpakken van de documentatie voor de aankomende verhuizing. Zo zijn er mappen met programma’s erin van alle concerten die het Volendams Opera Koor vanaf 1951 tot heden gegeven heeft. Alle LP’s en CD’s die het koor gemaakt heeft worden er bewaard en aan de muur hangt een gouden plaat van de LP “Volendam in Wenen” tussen de historische koorfoto’s. Verder liggen in de kasten onbeperkt foto’s, muziek- en zangstukken, partituren, etc.

Geweldige staat van dienst

Het Volendams Opera Koor heeft in haar 70-jarig bestaan prachtige successen behaald. In 1951 werd het koor opgericht. In Pius X volgden in 1952 zes uitvoeringen van “We gaan naar Wenen” voor uitverkochte zalen. In de Amvo (het Juliana Theater) werden in de beginjaren twee concerten per jaar gegeven met dezelfde solisten (op de zondag- en dinsdagavond). Ook buiten Volendam werd meteen al veel gezongen door het koor. Jaarlijks werden er wel 35 optredens verzorgd. Dat aantal nam de laatste jaren steeds meer af en in 2019 waren er nog 8 concerten waaraan het koor medewerking verleende. Daaronder ook op zondag 3 november het jaarlijkse concert in de Sint Vincentiuskerk. Door het koor zijn vele LP’s gemaakt, waarvan “Volendam in Wenen” de gouden status behaalde. Na het concert met de sopraan Tito Schipa stapte het koor over van operette naar opera. Als eerste werd het koor gedirigeerd door Klaas Mooijer, in 1955 kwam Peter van Zanten, daarna tien jaar lang meester Jan Steur, vervolgens Piet de Reuver, Reinhardt van Randwijk, 17 jaar lang Klaas Venneker en sinds 29 november 1998 is Peter Schlamilch de dirigent. Bij het 50-jarig bestaan verscheen er een fraai jubileumboek van het V.O.K. Grote successen zijn behaald en aan talloze TV-programma heeft het koor meegewerkt. Een van de hoogtepunten was het Pausbezoek aan Nederland, waarbij Piet de Boer en Trijn Mooijer (Schimmel) een rozenkrans kregen van Paus Johannes Paulus II. Er was een audiëntiebezoek met Paus Benedictus in Rome. Er zijn mooie koorreizen naar het buitenland ondernomen. Zo waren er trips naar Fontainebleau, diverse keren naar Duitsland, Malta, Wenen, Israël, Budapest, Rome, België, Monte Carlo, etc. Een trip naar Amerika werd zelfs afgezegd. Piet de Boer: “Als de gelegenheid zich voordoet zullen we in de toekomst zeker proberen weer een buitenlandse koorreis te ondernemen. Maar het is erg duur geworden. Er is eigenlijk geen aardigheid meer aan. Praktisch is het bijna niet meer te doen. Maar je weet nooit…”.

Koorleden staan te popelen om weer te mogen zingen

Met beroemde solisten uit de hele wereld vandaan heeft het koor opgetreden en platen opgenomen. Foto’s en artikelen hierover liggen in het archieflokaal opgeslagen, waarin voorzitter Piet de Boer geregeld zit te bladeren. “De laatste paar jaar werken we met de concerten meer met jonge Nederlandse solisten die ook in het buitenland furore maken. We zijn steeds weer op zoek naar wat anders. We hebben een ongekend archief aan muziek- en zangstukken. Daar maken we de keuze uit voor de concerten. Want ondanks alles is het geven van concerten erg belangrijk. Niet alleen voor het koor zelf maar ook voor de image van Volendam naar buiten toe. We hopen dan ook van harte dat we snel weer mogen zingen. We staan er klaar voor”, besluit de voorzitter het gesprek. Daar kunnen we ons van harte bij aansluiten. Hopelijk kunnen we weer snel genieten van de oor strelende zang van het koor, want het Volendams Opera Koor is tenslotte hèt muzikale visitekaartje van het dorp.