Herbestraten Van Baarstraat in de volgende fase beland

De herinrichting en het ophogen en bestraten van de Burg. van Baarstraat gaat in een gestaag tempo door. Het stuk tussen de Irissen- en Krokussenstraat is vorige week gereed gekomen. Het DEEN-parkeerterrein is eveneens keurig netjes bestraat door de vakmensen van stratenmakersbedrijf Hennephof & Jonk.