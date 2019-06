Dirk Tuip speelt in op nieuwe generatie, droomt en denkt groot

Het grootste eSports Stadium van Europa realiseren

eSports, gamen, race-seats, virtual reality, in landen als de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea is dat het ‘nu’; hier wordt het de toekomst. Volendammer Dirk Tuip, die in de tijd dat de meester nog leefde werkzaam was aan het Johan Cruyff Institute, doet er zijn voordeel mee. Hij speelt in op de ontwikkeling van de nieuwe wereld en kreeg kompanen en de gemeente Purmerend mee. Vorige week ontvouwden Tuip en een andere voormalige tophandballer van Kras/Volendam, Matthijs Vink, onder de noemer H20 hun plannen in sporthal De Koogmolen. Over een half jaar heeft die locatie een metamorfose ondergaan en kan Nederland daar kennismaken met het grootste eSports Stadium van Europa.

Door Eddy Veerman

De huurcontracten zijn getekend, de bouwvergunning ingediend en de sloopvergunning verkregen voor het gebouw naast het pand waar honderden scholieren studeren. Tuip: ,,Wij zijn blij dat we eindelijk mogen aankondigen wat we hier gaan doen: de plannen zijn drie jaar oud, maar het idee leeft al zes jaar. Wat begon te leven als het neerzetten van een IT & Techcampus.”

,,Ons online marketingbureau SearchUser bestaat al tien jaar en het softwarebedrijf Facility Apps is later ontstaan. We hebben twee groepen werknemers: marketeers en programmeurs en dat geeft een hele bijzondere combinatie. Zeker als je dat gaat mengen. Eén van onze werknemers zat tijdens zijn pauze te doen wat programmeurs zo vaak doen: ze eten een broodje en kijken naar een game, live of een samenvatting. Ik vind dat heel bijzonder, want mijn compagnon Matthijs en ik waren actieve topsporters. Ik zag ook een tellertje, met cijfers die in de zeven miljoen zaten en dat liep steeds op. Ik vroeg wat dat inhield: dat bleken de mensen te zijn die wereldwijd live aan het kijken waren. Dat zette mij aan het denken.”

,,Naderhand ging ik naar de grootste gamesbeurs ter wereld, in het Duitse Keulen. Dan denk je: welke boot heb ik hier gemist? Of beter gezegd: welk cruiseschip heb ik gemist? Daarna bezocht ik de ESLOne, één van de grootste eSports-competities ter wereld en ging naar het grootste eSports-stadion ter wereld, in Amerika. Toen viel alle puzzelstukjes bij elkaar. Al onze programmeurs gamen en wat zou het dan fantastisch zijn als we hen kunnen ontwikkelen tot eSporters. Eigenlijk is dat wat er letterlijk in de sport gebeurt.”

,,Eénderde van de bevolking is aan het gamen geslagen en zoveel mensen sporten ook. Uiteindelijk probeert iedereen zich daarin ook door training, coaching en wedstrijden zichzelf te verbeteren en misschien dat podium, dat maar voor een aantal weggelegd is, te bereiken.”

,,Waar wij ook mee aan de slag gingen was creative tech. De basis van ons kantoor moest een ultieme werkomgeving worden. Onze boekhoudster zegt vaak: ‘hier kan alles’. Wij hebben een pooltafel, race-seats, een voetbaltafel, een dartbord, we organiseren twee bootcamps in de week. De nieuwe generatie wil meer, die wil vrijheid en zelf kunnen beslissen om te doen wat ze leuk vinden. Dus dan moet je ze zien te raken. Ons doel is dat hier een eSports Stadium gaat verrijzen en we hier ook eSporters gaan opleiden. In Europa liggen we echt achter, maar we kunnen – net als Ajax is gelukt – van hieruit proberen aan te haken. Maar hier kunnen ook de banen van de toekomst liggen. Want elke branche gaat de impact van tech voelen.”

Er werden samenwerkingen gezocht met mensen die in Amsterdam eSports- en gameprocessen begeleiden. En de gemeente Purmerend werd er in mee gezogen. Wethouder Mario Hegger: ,,We kunnen hier een droom verwezenlijken. Het is niet mijn wereld, maar ik ben er wel in getrokken en ben enthousiast geworden. Want dit biedt kansen. Ik denk zelfs dat dit pand al snel te klein zal zijn.”

,,De gemeenteraad kon aanvankelijk niet voelen waar we in wilden gaan investeren, met als doel renovatie en aanvankelijk wat lagere huurlasten; totdat Dirk kwam en een presentatie gaf. Toen kregen ze er beeld bij en zagen ze ook de kansen. Als we die niet pakken, gaan we een ontwikkeling dwarsbomen waar we later spijt van krijgen.”

Matthijs Vink bruist: ,,Nadat ik tien jaar in Spanje had gehandbald, haalde Kras/Volendam mij terug naar Nederland. En voorzitter Piet Kes en oud-speler Dirk Tuip gaven mij de kans om sport te combineren met een maatschappelijke loopbaan. Ik hoop dat wij hier en op ons kantoor ook jongeren kunnen inspireren en kansen bieden die ze anders nooit zouden krijgen. Dit plan zit zó goed in elkaar. We hoeven niet naar Amerika te gaan om te kijken hoe tof het daar is. Wij kunnen het hier.”

,,Het is een nieuwe wereld. Heel veel mensen vinden iets van gamen. Maar als je kijkt naar deze mensen, die volgen hun passie en willen er alles mee bereiken. Deze jongens en meiden, die veel volgers hebben op YouTube en Instagram, kunnen de nieuwe generatie beïnvloeden door iets goeds te doen. En dat is niet alleen maar oneindig gamen op de zolderkamer, maar hier naar toe komen en zichzelf ontwikkelen op welk vlak dan ook.”

Koen Schrobbers was de eerste professionele eSporter van Nederland: ,,We zitten precies in de week dat gameverslaving een officiële ziekte is geworden. Je kunt naar de nadelen kijken, want die zijn er absoluut. Maar voordelen zijn de competenties die jongeren hier kunnen ontwikkelen, waardoor ze klaar zijn voor de banen van de toekomst. Er is nog geen opleiding, er is nog geen plek. Dat kunnen we hier waarmaken. Hier kunnen we een community bouwen. Waar bedrijven, die graag IT in huis willen halen, zich kunnen vestigen.”

,,De game-industrie is groter dan de film- en muziekindustrie, maar de bekendheid niet. Dat kan groeien door middel van wat hier gaat gebeuren. In Korea kijken veertigduizend mensen in een stadion naar tien eSporters die de finale gamen. Ik werd vroeger op school buitengesloten, gezien als een nerd. Nu presenteer ik op tv, wie had dat gedacht? Ik hoop dat veel meer kinderen hun droom na kunnen jagen.”

,,We missen nog een stuk funding”, besloot Tuip zelf, ,,maar ik ben overtuigd dat het eerste eSports Stadium met een eSports-stage en LED-verlichting dat zijn weerga niet kent hier gaat komen.”

Foto: Dirk Tuip, tweede van links, geflankeerd door compagnon Johan de Punder, Matthijs Vink en wethouder Mario Hegger, met een impressie van hoe het gaat worden.