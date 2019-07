Het verwoestende effect van inflatie op spaargeld

Sparen is veilig en zonder risico. Zo lijkt het tenminste. Totdat je beseft dat je spaargeld stukje bij beetje wordt aangevreten door een ware sluipmoordenaar: inflatie. Het is niet iets waar de meeste mensen wakker van liggen. Logisch, want inflatie zie je niet en merkt er ook niet direct iets van. Maar juist voor ons als Nederlanders, die ten opzichte van andere Europeanen veel sparen, is inflatie funest.

Wat is inflatie?

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Een voorbeeld: in juni kwam de inflatie in Nederland uit op 2,7%, zo berekende het CBS. Om dezelfde goederen en diensten te kopen had je die maand dus 2,7% meer geld nodig dan het jaar ervoor. Kostte een spijkerbroek vorig jaar nog € 100,-, dan kost deze nu € 102,70.

Inflatie vreet aan je spaargeld

Voor je spaargeld is inflatie een ware sluipmoordenaar. De reële waarde (koopkracht) van je spaargeld neemt namelijk ieder jaar af. Als je kijkt op je spaarrekening zie je misschien nog steeds hetzelfde bedrag staan, maar je kunt er na verloop van tijd steeds minder van kopen. Stel dat je € 25.000,- spaargeld hebt. Rekenend met 0,1% rente heb je na een jaar € 25.025,-. Echter, bij een inflatie van 2,7% neemt de waarde van je spaargeld met € 675,- af. In werkelijkheid is je spaarpotje nog maar € 24.350,- waard. Op lange termijn wordt het effect van inflatie pas echt desastreus. Na 10 jaar is de waarde van je spaargeld – zonder dat je het in de gaten hebt – gedaald tot € 19.210,-. Een waardeverlies van bijna zesduizend euro. En heb je meer dan € 30.360,- aan spaargeld, dan betaal je ook nog eens vermogensbelasting.

Wat kun je er tegen doen?

Tegen inflatie kun je weinig doen. Het is er nu eenmaal en het is er voor iedereen. Wel kun je proberen om meer rendement te maken op je spaargeld om zo de impact van inflatie tegen te gaan. Zo kun je je geld bijvoorbeeld vastzetten op een deposito of sparen in het buitenland. Een ander alternatief voor sparen is beleggen. Aan beleggen zijn kosten en risico’s verbonden, maar het verwachte rendement is ook hoger. Overigens is het niet slim om helemaal niet te sparen. Zorg dat je altijd een buffer hebt voor onvoorziene uitgaven, bijvoorbeeld als de wasmachine het begeeft of de APK wat duurder uitvalt.

