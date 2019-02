Beleggingscolumn

Hoe kleine beetjes een groot verschil kunnen maken

Veel mensen beschikken over een leuke som spaargeld en houden ook aan het einde van de maand een geldbedrag over. Vaak weten ze wel dat het verstandig is om geld opzij te zetten voor later, maar die kleine maandelijkse bedragen zetten geen zoden aan de dijk… toch? In deze column leg ik uit hoe je door te beleggen met maandelijkse ‘kleine’ bedragen een verrassend hoog eindvermogen kunt opbouwen.

Langer beleggen werkt in je voordeel

De meeste mensen beseffen dat beleggen een hoger verwacht rendement oplevert dan sparen. Wat niet iedereen weet, is dat hoe lang je belegt minstens net zo belangrijk is als de hoogte van het rendement. Door jarenlang te beleggen behaal je niet alleen rendement over je inleg, maar ook over rendement dat is behaald in eerdere jaren. De invloed een langere beleggingshorizon is het eenvoudigst uit te leggen aan de hand van een simpel voorbeeld.

Een simpel voorbeeld

Stel je bent 40 jaar oud en besluit met # 20.000 te starten met beleggen. Maandelijks houd je € 100,-- over en dit bedrag maak je over naar je beleggingsrekening om tot 60-jarige leeftijd een mooi bedrag bij elkaar te sparen. Je hebt dus in totaal 20 jaar om maandelijks geld opzij te zetten en te beleggen. Inclusief je startbedrag heb je na 20 jaar € 44.000 opzij gezet. Bij een gemiddeld rendement van 4% per jaar, is je eindkapitaal met beleggen uitgegroeid tot maar liefst € 80.000. Niet slecht, een rendement van # 36.000 op een ingelegd bedrag van € 44.000.

Het effect van tijd

Als je niet op je 40e maar op 20-jarige leeftijd begint, dan groeit een totaal ingelegd vermogen van € 68.000 uit naar € 212.000. Dit is een totale waarde toename van € 144.000. Door 20 jaar langer maandelijks geld over te maken, zet je € 24.000 extra opzij. Over de eerste 20 jaar behaal je – net zoals in het eerste voorbeeld – een rendement van € 36.000. Uit het rendement over de laatste (extra) 20 jaar volgt een spectaculaire toename van € 108.000,--! Besef goed wat hier gebeurt: het rendement over de laatste 20 jaar is 3x zoveel dan het rendement over de eerste 20 jaar! Dit is het effect van tijd; doordat het rendement dat is behaald in eerdere jaren ‘opstapelt’ ontstaat een sneeuwbaleffect waardoor het vermogen steeds sneller toeneemt. Dit zogenaamde rendement-op-rendement-effect werd door Albert Einstein niet voor niets het achtste wereldwonder genoemd.

Neem geen overhaaste beslissingen

Wil je optimaal profiteren van het rendement-op-rendement-effect? Verleng dan de tijd die je hebt om te beleggen door zo vroeg mogelijk te starten. Hierdoor kan de figuurlijke sneeuwbal zo lang mogelijk blijven groeien. Maar neem geen overhaaste beslissingen. Beleggen is niet zonder risico. De beschreven voorbeelden zijn een versimpelde weergave van de werkelijkheid. De kans bestaat dat je vermogen minder waard wordt. Laat jezelf daarom goed informeren voor je start met beleggen door bijvoorbeeld een financieel planner of een vermogensbeheerder.

Jaap Steur

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

www.care-is.nl