Hondenwasstraat in Carwash Volendam

In Carwash Volendam aan de Dieselstraat 6 (achter Succes Schoonmaak) kan men niet alleen terecht om de auto’s een wasbeurt te geven. Sinds enige tijd is er in een verwarmde ruimte bij de wasstraat een hondenwasstraat opgesteld. Terwijl de auto in de wasstraat een wasbeurt ondergaat kan men gelijktijdig de hond een wasbeurt geven.