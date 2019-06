Dijkondernemers slaan handen ineen voor ‘enorme upgrade’

‘Iedereen is erbij gebaat dat de zuidkant opleeft’

Een ondernemerscollectief, bestaande uit de detailhandel en horeca aan de zuidkant van de haven, heeft de handen ineen geslagen. Alle ondernemingen, van Juwelier Schilder-Vlugt tot en met Bistro d’Ouwe Helling, gaan zich gezamenlijk inzetten voor meer beleving op het Zuideinde. ,,Het oogt stil en zelfs saai aan de zuidkant van de dijk”, start Jack Jonk zijn betoog. ,,Wij willen de zuidkant een dusdanige upgrade geven dat het geheel meer gezelligheid en kwaliteit uitstraalt.” Samen met Peter Bond van Lotje en Jan Zwarthoed van Wine & Dine/Pompadour is Jack woordvoerder van het ondernemerscollectief. ,,Bij meer spreiding van de dijkbezoekers zijn niet alleen wij gebaat, maar ook de gemeente, de overige ondernemers, de bevolking en de bezoekers zelf.”

Door Kevin Mooijer

,,Wanneer je via de Zeestraat de dijk oploopt en je kijkt naar rechts, dan zie je vanwege de kromming in de weg niet dat er gezellige terrassen bij Lotje Wine & Dine en Le Pompadour staan. We zitten in feite in een dode hoek. Mede als gevolg hiervan hebben wij als ondernemers aan de zuidkant simpelweg te weinig toeloop om onze zaak goed draaiende te houden. Je kunt ’t zo zien: als het regent op het middengedeelte van de haven, druppelt ’t op ons.”

Mensenmassa

,,Terwijl je aan de andere kant van de dijk vaak moeite hebt met jezelf door de mensenmassa te bewegen, maken wij ons oprecht zorgen over het voortbestaan van de zuidkant van de dijk. Alle parkeergelegenheid, toeristenbussen, de Markerboten, alle tours, alles wordt naar de noordkant van de haven gedirigeerd”, vertelt Jan Zwarthoed. Peter Bond vult hem aan: ,,Een bijkomstig probleem – waar heel Volendam mee te maken heeft – is dat vrijwel al het toerisme dat met de auto reist, door het centrum rijdt. Dit zou niet nodig moeten zijn. Bij het Marinapark parkeren om vervolgens te voet verder te reizen klinkt als een betere oplossing. Dit kan bijdragen aan meer spreiding van de drukte.”

Een combinatie van verschillende aspecten bemoeilijkt de situatie voor de detailhandel aan de zuidkant van de haven. ,,Een groot gemis voor ons zijn de cruiseschepen die niet meer aanmeren. Dat merken we wel degelijk. De optelsom aan minpunten heeft inmiddels geresulteerd in ondernemers, die overwegen te vertrekken en meerdere leegstaande panden aan de zuidkant.”

Na intensief overleg met collega-ondernemers wil het collectief starten door de hand in eigen boezem te steken. ,,Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat we aan de uitstraling van de zuidkant moeten werken. Daarom is dit initiatief ook ontstaan. Iedereen staat er hetzelfde in; we willen kwaliteit, levendigheid en gezelligheid uitstralen.”

‘Het plan is echt

van toegevoegde waarde

voor Volendam en de haven’

,,Eén van de belangrijkste uitgangspunten van onze plannen is dat de Volendammer cultuur en historie onaangetast blijven. De dijk blijft te allen tijde de dijk. Het zicht op het water blijft intact en het aanzicht vanaf het water richting de dijk blijft onbelemmerd. Wij, de ondernemers van de zuidkant van de haven, willen in samenwerking met de gemeente bezoekers gaan aansporen om ook deze kant van de mooie dijk te bezoeken. Ons concept sluit naadloos aan op de Volendamse gezelligheid. We willen absoluut geen afbreuk doen aan cultuur, historie en erfgoed van ons dorp. Daarom zijn we ook zeker bereid om dit in goed overleg met alle betrokken partijen te realiseren. Het moet een win-win situatie voor iedereen worden.” De plannen van alle ondernemers bevatten onder meer een dijkterras ter hoogte van Lotje Wine & Dine en Le Pompadour. ,,We zijn in het bezit van mooie animaties van deze potentiële aanwinst en alle ondernemers aan de zuidkant zijn ervan overtuigd dat dit voor een sfeerimpuls zal zorgen. Doordat we niet op zoek zijn naar ‘Mallorca-taferelen’, willen we het terras sfeervol en intiem houden. De insteek is om onder andere twee terrassen op de schuine zijde van de dijk te creëren, met een capaciteit van ieder twintig zitplaatsen. Uiteraard niet op dezelfde hoogte als de dijk, zodat deze qua aangezicht niet aangetast wordt.”

Enorme upgrade

,,Daarbij garanderen wij tevens geen escalaties met dronkemanstaferelen; dat willen we ook schriftelijk vast laten leggen. Nee, wij willen mensen laten genieten van het panorama en ze de beleving geven, die ze verwachten van onze schitterende haven met dito uitzicht en het aansluitende kwaliteitshoreca-aanbod. Deze plannen zijn inmiddels uitgewerkt en klaar om te presenteren aan de gemeenteraad.”

Plannen om de zuidkant op te fleuren met beplanting en bloemenpracht zijn inmiddels goedgekeurd. ,,Dat is een goed begin voor ons. We hebben goede hoop dat de gemeente mee zal gaan in onze plannen. We willen alle betrokkenen een presentatie voorschotelen met daarin onze ideeën en suggesties om met minimale middelen een enorme upgrade te realiseren. De invitaties voor deze bijeenkomst zijn inmiddels verstuurd. We hopen op positieve reacties en eigenlijk verwachten we deze ook wel.”

,,Het plan is namelijk echt van toegevoegde waarde voor Volendam en de haven. Het is in het belang van de bevolking, de gemeente, de ondernemers én de toeristen. Iedereen is erbij gebaat dat de zuidkant opleeft. Een bijkomstigheid is dat de gemeente zich de komende jaren wil richten op kwaliteitstoerisme. Wij willen hier als gezamenlijke ondernemers uiteraard graag aan meewerken en dit gebundelde initiatief is de eerste stap in de juiste richting. We hopen dat de gemeente een luisterend oor biedt en dat ze ons willen helpen met dit dilemma.”