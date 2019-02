Is een bouwvergunning nodig voor een kelder?

Een kelder bouwen is een ingrijpende klus, dus misschien heb je een vergunning nodig. Lees hier of je een vergunning nodig hebt voor het bouwen van een kelder.

Je wilt een kelder bouwen om je woning uit te breiden, maar vraagt je af of je hiervoor een bouwvergunning nodig hebt. Het is immers een ingrijpende klus. Het antwoord is ja, je hebt inderdaad een bouwvergunning nodig om een kelder te bouwen. In dit artikel lees je hoe je dit doet en waarom je deze nodig hebt.



Hoe bouwvergunning kelder aanvragen

De vergunning voor je kelder vraag je aan bij je gemeente. Hiervoor heb je constructietekeningen en berekeningen nodig, zodat de gemeente kan beoordelen of deze voldoen aan de eisen voor een veilige bouw. De tekeningen en berekeningen kun je laten maken door een aannemer.



Waarom is een vergunning nodig voor een kelder bouwen?

Je hebt een vergunning nodig voor het bouwen van een kelder omdat je moet kunnen aantonen dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor de omgeving. De bouw kan namelijk schade veroorzaken aan de fundering van niet alleen jouw woning, maar ook die van je buren.



Omgevingsvergunning kelder kosten

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een vergunning voor het bouwen van een kelder. Deze kosten verschillen per gemeente en hangen af van hoe groot je aanvraag is. Er komen vaak nog kosten bovenop de kosten van de bouwvergunning voor bijvoorbeeld de voorbereiding en het toezicht van de bouw. De gemeente heeft hiervoor een minimaal en maximaal bedrag vastgesteld.



Houd dus rekening met deze kosten, naast de kosten voor het bouwen van de kelder. Deze kosten vallen tussen de 30.000 en 100.000 euro. Financier je de bouw van de kelder met je hypotheek of een lening, dan kun je de kosten van de vergunning wellicht meefinancieren.

Toch kelder bouwen zonder vergunning

Bouw je de kelder zonder dat je een vergunning hebt aangevraagd, dan zou je wel eens op de blaren moeten zitten.



De gemeente zal eerst eisen dat je je woning terugbrengt naar oude staat binnen een bepaalde termijn. Dit betekent dus dat je de kelder weer weg moet halen, terwijl het bouwen ervan al zo veel tijd en geld heeft gekost. Doe je dit niet, dan volgt er een boete.



Als je de kelder nog steeds niet hebt weggehaald na de boete, dan zal de gemeente zelf in actie komen om de kelder te verwijderen. De kosten hiervan moet jij betalen, inclusief de boete.



Zorg dus dat je netjes een vergunning hebt voor het bouwen van de kelder, zodat het harde werk niet verloren gaat.