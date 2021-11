Beleggingscolumn

Is het nu verstandig om te starten met beleggen?

Ondanks de lage spaarrente zijn veel mensen huiverig om te starten met beleggen. Men twijfelt vaak over het instapmoment. Het is echter niet nodig om je daar druk over te maken. Het juiste instapmoment is vooraf namelijk onmogelijk te bepalen.





Timen van de beurs is zinloos

Het weerbericht voor morgen is makkelijker te voorspellen dan het weer voor volgende maand. Bij beleggen is dat precies andersom. Op lange termijn kun je een redelijke inschatting maken van de bewegingen van aandelen en obligaties. Op korte termijn zijn beurskoersen echter onvoorspelbaar. Vooraf kun je daarom nooit bepalen wat het beste moment is om in te stappen. Omdat de kans op een positief rendement toeneemt met een lange beleggingshorizon, is het juist belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten met beleggen.

Onzekerheid is er altijd

Corona, hoge grondstofprijzen, hoge koersen. Genoeg redenen om nog even te wachten met instappen zou je zeggen. Maar dat is niet altijd het geval. “Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een moment om te beleggen”, is een bekende beurswijsheid. Vooral als je goed gespreid belegt, is het niet nodig om je druk te maken over de problemen in de wereld. Er zijn namelijk ook bedrijven die profiteren van de hoge grondstofprijzen of de coronacrisis. Denk aan technologiebedrijven zoals Microsoft die flink profiteren van het toenemende aantal thuiswerkers.

Staan de beurzen niet te hoog

Veel mensen vragen zich af of de beurzen niet te hoog staan om in te stappen. Ondanks dat de coronacrisis nog steeds impact heeft op beurskoersen, zijn de afgelopen maanden verschillende recordstanden neergezet. Het feit dat de koersen van aandelen zijn gestegen, betekent echter niet dat aandelen perse duurder of risicovoller zijn geworden. De winsten van de bedrijven zijn namelijk ook gestegen. Hierdoor is de waardering van aandelen nog steeds aantrekkelijk.

Beleggen doe je voor de lange termijn

Beleggen is een langetermijnsport. Het is onverstandig om maar voor één of twee jaar te beleggen. De kans op verlies is dan namelijk groter. Een belangrijke vuistregel bij beleggen is: “Hoe langer je belegt, des te groter de kans op een positief resultaat.” Tijd zorgt ervoor dat je eventuele verliezen kunt goedmaken en een mooi rendement kunt opbouwen.

Starten met beleggen

Een goed beleggingsresultaat wordt niet bepaald door “timing the market”, maar door de “time in the market”. Een lange beleggingstermijn verhoogt de kans op een goed rendement. Uiteraard brengt beleggen risico’s met zich mee en het is belangrijk om je daarin te verdiepen. Een vermogensbeheerder kan je helpen inzicht te geven in de mogelijkheden die je hebt en te bepalen of beleggen bij je past. Het is in ieder geval zo dat hoe eerder je begint met beleggen, des te langer je horizon en groter de kans op een positief rendement.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Tel.: +31 (0)299 79 60 61

info@axento.nl

Mgr. C. Veermanlaan 1G - 1131 KB Volendam

www.axento.nl