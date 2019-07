Kindermode is hot

Ooit een rondje Pinterest gedaan met als thema kinderen? Je bent gewaarschuwd, want je komt er moeilijk los van. Er is veel, enorm veel. Met name als het om kindermode gaat, én accessoires zoals rugzakken.

Kindermerken doen dat natuurlijk uitermate professioneel, maar menig ouder kan er ook wat van. Foto’s van een kind in een prachtig outfitje. Spontane foto’s zijn leuk, maar wie goed kijkt ziet dat hier met volle aandacht kleine topmodellen voor de camera staan. Of ze het leuk vinden? Moeilijk te peilen. Ouders vinden het veelal wel leuk! Met trots zetten ze hun zoon of dochter op de kiek of laten hem of haar prachtig fotograferen.

Neem als voorbeeld maar even een ‘Rocking Ballerina’ (dat is de begeleidende tekst) op Pinterest. Lekker stoer meisje, kek jurkje, serieus zwarte schooltas over de schouder, stoere schoenen. Prachtige foto en vooral heel aannemelijk. Je treft ook foto’s op Pinterest van meiden die veel meer als volwassene op de foto worden gezet. Dan vraag je je toch af of dat wel past.

Als ze ouder worden doen accessoires als zonnebril en rugzak de rest

Kindermode is dan ook een heuse wereld die totaal los kan worden gekoppeld van de volwassen modemerken. Wie zich erin verdiept komt erachter dat het een intrigerende wereld is. Ook hartstikke tof natuurlijk, want wat is er leuker dan je kind in een gave outfit zien paraderen.

Dat begint al in de kinderwagen en zet zich voort in een buggy. Prachtige broeken en truitjes, prints van grote merken. Niets is ouders te dol als het om hun kroost gaat. En als ze ouder worden en schoolgaand zijn doen accessoires als een zonnebril en kinderrugzak de rest.

Want ook in het land der accessoires is veel te koop. Van een goed betaalbare Spiral mini rugzak tot een hippe en eco O My Bag tas die een tiener mee naar school draagt. Het kan allemaal. En daar zit nog veel tussen. Voor kids zijn er rugzakken te kust en te keur.

Om door een ringetje te halen

Als het om kleding gaat, kost het soms een paar duiten, maar dan zijn ze ook om door een ringetje te halen. Voordat ze de zandbak in duiken natuurlijk, of dat ene ijsje hebben opgepeuzeld. Dat is nu eenmaal de consequentie van mooie kleren en design-kleding voor kinderen. Die houd je niet schoon.

Sommige mensen nemen dan ook die hele kindermode met een korreltje zout. Werd er voorheen gelachen om kinderen in onhandig lange Oilily jurken in een zandbak, tegenwoordig kijken we niet op van een exceptioneel dure onesie waarmee je kind de glijbaan even meepakt. Moet allemaal kunnen. Voor ieder wat wils.

Eerlijk is eerlijk; niet iedere ouder gaat zover. Maar wie kiest voor Pinterest en even uit wil pakken hijst zijn kind in haute couture. Of niet?