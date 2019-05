Bedrijf in beeld

Klies & Jozef Bouw maakt nieuwe start

In 1995 startten Jaap Klies Tol en Piet Jozef Veerman het aannemersbedrijf Klies & Jozef Bouw. De heren begonnen samen als specialisten in erkers, dakkappelen en andere kleinschalige bouwingrepen. Inmiddels telt het bedrijf veertien werknemers en heeft het complete woonwijken uit de grond gestampt. ,,Onlangs hebben we een renovatieproject van een jaar aangenomen”, vertelt Kees ‘Klies’ Tol. ,,De opdracht is zo groot dat we meer personeel gaan aannemen.” Klies & Jozef Bouw is van ver gekomen maar is anno 2019 niet meer weg te denken uit de Volendamse bouwwereld. ,,Onze ambitie is om nog groter te worden en dus meer werk aan te kunnen nemen.”

Door Kevin Mooijer

Jaap en Kees Tol zijn samen eigenaar van de firma. ,,Tien jaar geleden stopte mijn compagnon, Piet Veerman”, denkt Jaap Tol terug. ,,Mijn zoon, Kees, werkte toen al vijf jaar in het bedrijf. Vier jaar geleden is hij samen met nog twee werknemers mede-eigenaar geworden.” Inmiddels zijn Jaap en Kees Tol samen over als eigenaar. ,,De twee partners zijn onlangs uit het bedrijf gestapt, maar we hebben net een grote opdracht binnengehaald en we willen uitbreiden. We zijn daardoor dus op zoek naar nieuwe mensen. Wij zien het als een nieuwe start.” Kees vult zijn vader aan: ,,We hebben als doelstelling om nog verder te groeien als onderneming. Meer mensen aannemen, jonge timmermannen opleiden tot vaklui en zorgen dat we continuïteit kunnen bieden.”

Klies & Jozef Bouw is gespecialiseerd in het renoveren van monumentale panden. ,,We hebben door de jaren heen zoveel historische panden naar de originele staat teruggebracht, dat we onszelf inmiddels wel specialist mogen noemen. We zitten voor dit soort werk uiteraard veel in Amsterdamse grachtenpanden, maar een monumentale boerderij renoveren of een oud schoolgebouw opknappen valt ook onder deze categorie.”

‘We hebben zoveel historische

panden naar de originele

staat teruggebracht,

dat we onszelf inmiddels

wel specialist mogen noemen’

Het familiebedrijf blijkt van alle markten thuis. ,,Eigenlijk is een klein project tegenwoordig een losstaand huis bouwen. Dat neemt niet weg dat we dat net zo graag doen als het renoveren van een flatgebouw. Twee jaar geleden hebben we een opdracht van dertig woningen in Blaricum opgeleverd. Dat was tot dusver ons grootste project, maar we hebben veel vergelijkbare klussen gehad. In Volendam hebben we veel huizen gebouwd, maar we hebben ook hele fabriekshallen opgeleverd. Dat is het mooie van ons werk, de projecten lopen zover uiteen dat geen dag hetzelfde is.”

Vanwege de timmerfabriek waar de heren van Klies & Jozef Bouw over beschikken, is de gelegenheid daar om altijd zorgvuldig een oplossing te vinden voor ieder probleem. ,,We kunnen dankzij onze timmerfabriek zeer snel handelen. Waar normaal gesproken weken wachttijd voor staat, kunnen wij binnen een paar dagen leveren. Je kunt je dus voorstellen dat dit onderdeel van ons bedrijf al vaak van cruciaal belang is geweest.”

Toch is timmeren niet het enige waar de firma zich mee bezighoudt. ,,Van de fundering tot de afwerking. Wij doen werkelijk alles. Door de jaren heen hebben we een solide groep van onderaannemers om ons heen verzameld. Samen met hen vormen we een betrouwbaar, professioneel en efficiënt bouwteam dat tot alles in staat is op bouwgebied.”

Het management van Klies & Jozef Bouw lijkt strijdbaar na de nieuwe start. ,,We willen meer werk aan kunnen nemen en daarvoor is mankracht nodig. Klussen van dezelfde omvang als dat we al jaren doen hebben onze voorkeur, maar wie weet wat de toekomst ons brengt.”

Van woningbouw, utiliteitsbouw en verbouw tot renovatie, onderhoud en beheer. Van bungalows tot fabriekshallen en van winkels tot woonwijken. Geen uitdaging is te groot voor Klies & Jozef Bouw.

Voor meer informatie over Klies & Jozef Bouw kunt u de website bezoeken www.kliesjozefbouw.nl of bellen naar 0299 315325.