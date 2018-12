Vrijdagavond 14 december Lichtjesavond in Edam

Kom je naar de lichtjesavond in het oude centrum van Edam

Vrijdagavond 14 december zullen Edamse ondernemers tot 21:00 uur hun winkel openen tijdens de Lichtjesavond. Bijna alle winkels zullen die avond tussen 18:00 en 21:00 uur naast veel gezelligheid ook nog eens 10% korting geven op het gehele assortiment! Edam toont zich deze avond op z'n mooist !

Het centrum zal extra versierd worden met lichtjes in de straten, in en rond de winkels. Bij de Speeltoren wacht heerlijke warme chocolade of iets anders. Met hulp van een sneeuwkanon komt u hier echt in winterse sferen ! Er er zal live muziek aanwezig zijn; John en Jay van Music Edam brengen u vrijdag 14 december in de juiste stemming !

Sfeervolle avondwandeling

De Edamse Ondernemers willen het centrum deze avond in een gezellige kerstsfeer brengen. Dit ook omdat er geen kerstmarkt meer meer zal zijn. Maar dat hoeft ook niet, want het aanbod van winkels is gelukkig zo divers dat je het niet ver hoeft te zoeken !

Dus kom gezellig een avondwandeling maken door Edam en profiteer van de leuke korting in de winkels !