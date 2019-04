Koningsdagmarkt strekte zich door de Oude Kom

Al rond 7 uur ging de jaarlijkse Koningsdagmarkt van start. Deze strekte zich uit vanaf de Julianaweg (De Poort van Volendam), door de Zeestraat, Stationsstraat, Edammerweg en Meerzijde. Voor de winkels waren vele kramen geplaatst met talloze Koningsdag-aanbiedingen. Ondanks de regen was het rond 8 uur toch behoorlijk druk bij de kramen.

Bij de banketbakkers was volop Oranjegebak te koop. Er was een groot aanbod van dames-, heren- en kindermode en de stands van de lingeriezaken trokken veel kooplustige dames aan.



Onder de entree van het Havenhof was een verkoopstand van DEEN waar o.l.v. bedrijfsleider Dave van Beek veel spullen uit de supermarkt verkocht werden. Jammer van het regenachtige weer, maar ondanks dat zorgde de Koningsdagmarkt toch voor een gezellige nering in de Oude Kom.