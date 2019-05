Kramendag in De Stient

Vrijdag was het een zonovergoten dag die uitnodigde voor een wandel- of fietstocht. Een mooie bestemming daarbij was winkelcentrum De Stient. Daar vond vrijdag namelijk weer een Kramendag plaats waar de meeste winkels aan deelnamen.

In de galerij stonden voor de zaken diverse stands met knallende aanbiedingen. Alleen De Stient-winkeliers namen aan deze Kramendag deel, verder was er een kraam van Optidee en een stand met baby- en kinderkleding.

Naast de vaste dagelijkse boodschappen, of voor het weekend, kon het winkelend publiek bij de vele kramen langs gaan om hun slag te slaan met aanbiedingen en lekkernijen. Onder een stralend zonnetje kon men langs de kramen lopen en er was de hele dag een doorlopende stroom van bezoekers. Dat zorgde voor een gezellige nering in winkelcentrum De Stient.