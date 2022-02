Laatste keer ode aan Leonard Cohen door Vast Countenance

In de afgelopen jaren oogstten Vast Countenance & Guests veel lof met hun eerbetoon aan Leonard Cohen. Hun ode ‘I’m your fan- Een reis door het leven van Cohen in verhalen, muziek en poëzie’ wordt op 20 maart voor de laatste keer gepresenteerd, in de Purmaryn.

Op 7 november 2016 overleed een van ‘s werelds meest geliefde muzikale dichters: Leonard Cohen. Na een turbulent leven als artiest liet hij op deze dag de wereld een schatkamer vol albums, poëzie en verhalen achter. Muziek en tekst waarmee hij - door de jaren heen - zijn grote, wereldwijde en zeer trouwe publiek wist op te bouwen. Cohen was een groot inspirator en ook binnen de muziekwereld zelf was hij een voorbeeld voor veel grote artiesten.

‘Leonard Cohen –

I’m Your Fan’

Een muzikaal eerbetoon aan deze artiest kon dan ook niet uitblijven en in 2017 sloeg de band Vast Countenance samen met hun muzikale vrienden de handen ineen. Dit resulteerde in de succesvolle productie “Leonard Cohen – I’m Your Fan”. Deze 16 koppige Volendamse band speelt maar liefst 23 nummers van zijn bekendste nummers en hebben hiervoor de meest bijzondere versies bij elkaar weten te zoeken. Zij nemen het publiek mee op reis door zijn leven in tekst, poëzie en door zijn muziek.

In de afgelopen vijf jaar heeft de band de show succesvol in Hoorn, Purmerend (P3), Rijswijk, Steenwijk en Volendam ten gehore gebracht en is de show vastgelegd als live-album “Cohen Songs & Stories”. Ter afsluiting van de tour zal de band nog één maal de show ten gehore brengen en wel op 20 maart in theater de Purmaryn. Het belooft weer een bijzondere avond te worden met de prachtige muziek en verhalen van Leonard Cohen uitgevoerd met blazers, een violiste, een Spaanse gitarist, zeven vocalisten en een charismatische verteller. De laatste kans…

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.depurmaryn.nl