Ambitieuze plannen voor een schaatsbaan en kerstmarkt op de Pieterman en het Europaplein

Lampjes, sfeer en beleving in Winter Wonderland Volendam

Schaatsende mensen, sfeervolle kerstmuziek, de geur van sinaasappel, vanille en kaneel, een kerstboom met lichtjes zover het oog rijkt en een verwarmend glas chocolademelk of glühwein in de hand. De jaarlijkse kerstmarkten in onder andere Maastricht en Valkenburg zijn voor veel Volendammers een reden om in de decembermaand af te reizen naar het zuiden. Als het aan de ondernemers Fred Schilder (Beer) en René Duursma ligt, hoeven we het komende winterseizoen voor deze festiviteiten het dorp niet meer uit.

Door Kevin Mooijer

In samenwerking met verschillende horecaondernemers uit Volendam zijn zij van plan om een heus Winter Wonderland te realiseren: een schaatsbaan en kerstmarkt op zowel het parkeerterrein van de Pieterman (achter het Marinapark) en op het Europaplein. Een unieke, romantische en vooral gezellige ervaring in het hart van Volendam.

„Veel landgenoten en buitenlandse toeristen weten Volendam in het voorjaar en de zomer goed te vinden als bestemming voor een dagje uit of weekendje weg”, zegt René, „maar in oktober komt dit bruisende dorp langzaamaan tot rust en lijken de straten op en rondom de dijk vaak uitgestorven.” Fred knikt: ,,In het toeristenseizoen, van maart tot en met september, betekent deze toestroom van toeristen jaar op jaar weer een goede bron van inkomsten voor veel ondernemers. Daarnaast worden er in deze maanden ook voor de lokale bevolking veel evenementen georganiseerd. Iedereen weet de oude kom goed te vinden. Het is doodzonde dat dit in de wintermaanden helemaal stil komt te liggen.”

Ondernemers Fred Schilder en René Duursma zien een gat in de markt, in de kerstmarkt welteverstaan. Met de lokale bevolking en de zogenaamde kwaliteitstoeristen in het achterhoofd hebben de enthousiaste ondernemers een idee om ook in de wintermaanden een bezoek aan het oude centrum van Volendam onvergetelijk te maken.

‘Zo kan Volendam

omgetoverd worden

tot een warme route

van winterse beleving’

Het plan is om van midden november tot begin januari een grote kerstmarkt op het parkeerterrein van de Pieterman en een kleinere editie op het Europaplein te realiseren. ,,Zo kan Volendam omgetoverd worden tot een warme route van winterse beleving”, aldus René. Hierbij is gedacht aan alles wat een kerstmarkt zo sfeervol maakt: ,,Het moet vooral optisch mooi zijn. Stands gemaakt van natuurlijke, duurzame materialen, lekkere hapjes en drankjes, een gelegenheid om een unieke kerstfoto te maken, een prachtige kerstboom en een gezellige schaatsbaan. Het idee is om een evenement te organiseren met een kop en een staart. Door deze twee locaties te kiezen, verspreiden we de drukte en verlengen we de verblijfsduur.”

De heren doelen hierbij vooral op de lokale bevolking en toeristen die niet met de hand op de knip naar Volendam komen. ,,Wat we niet willen, is het soort toeristen dat voor een half uurtje uitstapt in Volendam, slechts een paar euro’s uitgeeft en weer vertrekt. Het soort toeristen dat naar zo’n Winter Wonderland komt, kan er echt een dagje uit van maken. Daar hebben alle ondernemers baat bij”, aldus Fred. ,,Wij denken dat het echt een boost zal zijn voor het winterseizoen in Volendam.”

,,En dan niet alleen voor de toeristen”, vult Fred aan. ,,Ik ben de afgelopen winter op alle kerstmarkten in de omgeving een kijkje gaan nemen. En wat mij opviel was dat ik overal waar ik kwam ook Volendammers tegenkwam. Ik denk dat Volendammers echt kunnen genieten van de sfeer en gezelligheid die zo’n kerstevenement met zich mee brengt”, aldus Fred.

Zowel René (51) als Fred (38) zijn beslist geen nieuwkomers als het gaat om het organiseren van evenementen. Beiden hebben inmiddels jarenlange ervaring in de entertainmentindustrie. René organiseert al ruim dertig jaar kermissen en evenementen in binnen- en buitenland en is geen onbekend gezicht in Volendam. ,,Op mijn vijftiende ben ik voor mezelf begonnen met een grijpkraam op de kermis, onder meer hier op het Europaplein. Later ben ik ook uitbater geweest van de welbekende Spin oftewel de Blue Power. Inmiddels organiseer ik zo’n zestig evenementen per jaar.”

Fred Schilder is eigenaar van het evenementenbureau InHolland Events, waaronder ook Dagje Volendam valt. ,,Wij organiseren vooral memorabele bedrijfsevenementen en onvergetelijke vrijgezellendagen door heel Nederland.” Dat de wegen van beide ondernemers elkaar hebben gekruist is geen toeval. ,,Mijn compagnon Danny kende René via een gezamenlijke kennis en zo zijn wij met elkaar in contact gekomen”, aldus de Volendammer. ,,Door de jarenlange ervaring van René en onze eigen kennis in de evenementenbranche hebben we volgens mij een win-winsituatie te pakken als het gaat om expertise om dit samen tot een succes te maken.”

‘Gedurende de kerstdagen

richten we hier een

speciale cadeaukamer

in waar de kerstman en

zijn elfjes verblijven’

De heren hebben een comité opgericht met lokale ondernemers die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Met Bart Verzijde (Pieterman), Jan Zwarthoed (Pompadour), Niels Veerman (Havengat) en Danny van Noorden (De Dijk) hebben we een stichting gevormd genaamd ‘Activiteiten en evenementengroep Volendam’. ,,De gedrevenheid en het aantal geweldige ideeën is eindeloos en iedereen heeft hier al veel tijd in gestoken, maar echt concrete stappen hebben we helaas nog niet kunnen maken”, aldus Fred.

Op het gebied van gemeente en vergunningen zijn er nog een aantal uitdagingen voor de stichting. Begrijpelijk, aldus Fred en René. ,,Maar het lijkt erop dat nu alle neuzen dezelfde kant op staan, dus dan zal het waarschijnlijk slechts een kwestie van weken zijn voordat vergunningverlening rond is. Wij zien Winter Wonderland als een uniek platform voor iedereen in Volendam die iets wil of kan. Er is hier geen sprake van concurrentie. Of je nu muziek wilt maken, iets wilt verkopen of er een modeshow op het ijs wilt geven, de mogelijkheden zijn echt eindeloos en iedereen kan zich aansluiten en mee profiteren.”

Uiteraard is hierbij niet alleen aan de ondernemers gedacht. ,,Het is natuurlijk ook een plaats waar je een kinderpartijtje, nieuwjaarsreceptie of kerstfeestje kunt geven. Winter Wonderland biedt vermaak voor iedereen, van jong tot oud.”

Op het Winter Wonderland-terrein zal ook het huis van de kerstman komen te staan. ,,Gedurende de kerstdagen richten we hier een speciale cadeaukamer in waar de kerstman en zijn elfjes verblijven”, vertelt René. ,,Dagelijks kunnen kinderen daar de kerstman en zijn elfjes bezoeken en samen met hen op de foto.” René: ,,De eerste bouwtekeningen van dit huis hebben inmiddels het daglicht gezien.”

‘Hoe mooi zou het

zijn om de mogelijkheid

te hebben om de

school-schaatslessen

in ons eigen dorp

te organiseren?’

De stichting wil ook inspringen op de dringende behoefte uit de regio om leuke activiteiten te organiseren voor de lokale jeugd. ,,In andere gemeentes werkt dit concept ook waanzinnig goed. Er is zoveel plezier, gezelligheid en sfeer voor alle leeftijden. We moeten de eerste keer nog meemaken dat er onenigheid ontstaat op een ijsbaan”, vertelt René enthousiast. ,,Bij Volendammers lijkt het schaatsen te worden meegegeven in het DNA. Als je ziet hoeveel kinderen hier wekelijks in de bus stappen om naar schaatsles te gaan, dat is werkelijk uniek”, voegt Fred toe. ,,Hoe mooi zou het zijn om de mogelijkheid te hebben om de school-schaatslessen in ons eigen dorp te organiseren? Ook hiervoor kan Winter Wonderland een fantastische bestemming zijn.”

De initiatiefnemers benadrukken hierbij dat Winter Wonderland bovendien totaal geen bedreiging vormt voor de reeds bestaande ijsbaan in Volendam. ,,Het plan is om Winter Wonderland Volendam te openen van midden november tot begin januari, een tijd waarin schaatsen op natuurijs doorgaans geen optie is.” Naast het schoolschaatsen zouden ook andere sportieve activiteiten voor de jeugd kunnen worden georganiseerd in Winter Wonderland. ,,We denken hierbij aan curling- of schaatswedstrijden of zelfs een Kerstmannen-loop waarbij tientallen kinderen verkleed als Kerstman de strijd met elkaar aan kunnen gaan.”

De stichting heeft goed nagedacht over alle kwesties die het organiseren van een dergelijk evenement met zich meebrengt. ,,Naast het entertainment hebben we natuurlijk ook gedacht aan de veiligheid, logistiek en planning die bij de evenementorganisatie horen. Van vluchtroutes tot toegang voor noodhulp, van fietsenstallingen tot toiletten, werkelijk alles is uitgekristalliseerd tot een compleet plan.”

De bevlogen ondernemers voeren momenteel gesprekken met de lokale politieke partijen en hopen de vergunningen op korte termijn rond te krijgen. ,,Wij hopen nog dit jaar een plek van sfeer en vertier te kunnen realiseren voor alle Volendammers in de maanden waarin anders niks zou gebeuren. Een plek met een echte wow-factor!”