Landal Volendam zo goed als klaar

De laatste hand wordt momenteel gelegd aan het vakantiepark Landal Volendam aan het Slobbeland. Vorige week zijn de wegen van dit park geasfalteerd en de paden bestraat. Ook de beplanting wordt nu aangebracht, zodat het park nog deze zomer geopend kan worden.

Door Van Wijnen Recreatiebouw zijn er in totaal 42 accommodaties in typisch Volendamse bouwstijl hier gerealiseerd. Het zijn ruimte 4- en 6-persoons bungalows en appartementen, waarvan ook een deel met vrij uitzicht op het Markermeer.

Vermoedelijk in juli, als de vakantieparken na de beperkingen van de Coronacrisis weer open mogen, zullen ook de eerste vakantiegangers verblijven in dit fraaie bungalowpark. Via de website van Landal Volendam, kunnen de accommodaties al geboekt worden. Ook zijn nog enkele woningen te koop.