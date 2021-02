Leuningen op trappen Zuideinde

Op het dijktalud tussen het Zuideinde en de Kathammerstraat zijn gelijk met de herinrichting en het bestraten drie nieuwe trappen geplaatst. Hier ontbraken nog de leuningen aan, wat toch wel als een gemis gezien werd.

Daar is nu verandering in gekomen. In het midden van de trappen zijn stalen leuningen geplaatst met daarop een houten “glijplank” bevestigd. Zo is het plaatje hier rond. Enkele weken geleden is ook de trap vernieuwd bij het Noordeinde (de zogenoemde Zusterschooltrap).

Hier is tevens een rijgleuf naast aangelegd zodat fietsen naar boven en beneden gereden kunnen worden. Midden in deze trap wordt binnenkort ook een leuning aangebracht, zodat men ook veilig deze trap kan betreden.