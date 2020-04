Markt beëindigd vanwege te grote drukte

Zaterdag rond 14.30 uur werd het besluit genomen, dat vanwege een te grote toeloop, de markt eerder beëindigd moest worden. Ondanks een andere opstelling met minder kramen en de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de marktbezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar blijven, werd het toch te druk.

Er kwamen simpelweg teveel mensen zodat het niet meer mogelijk was de vereiste afstand te houden. De handhavers kregen assistentie van de politie en in korte tijd werd de markt toen “leeg geveegd”. Hierbij werden soms best wel harde woorden gebruikt om de marktbezoekers te sommeren weg te gaan en de kramen te sluiten.

De marktkooplieden waren er niet blij om, maar hadden wel begrip voor de ontruiming, want het werd te druk.