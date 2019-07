Bedrijf in Beeld

Medikliniek Amsterdam: Cosmetische & medische behandelingen met een Volendams tintje

Het begon ooit met een kleine haartransplantatiekliniek. Nu, bijna tien jaar later, is Medikliniek in Amsterdam één van de best bezochte én best beoordeelde allround klinieken van Nederland. ,,Voor ons is de kwaliteit en de klanttevredenheid het allerbelangrijkste. We doen er werkelijk alles aan om patiënten met een tevreden gevoel huiswaarts te laten keren”, vertelt Dokter Kara. ,,Inmiddels hebben we een klanttevredenheidscore van een 8.9, dus dat vertelt ons dat we op de goede weg zitten.” Medikliniek is gespecialiseerd in haartransplantaties, gezicht- en huidbehandelingen. ,,We verrichten niet alleen cosmetische ingrepen, maar ook medische. We hebben onder andere botox tegen migraine, tegen tandenknarsen en tegen overmatig zweten.” Dokter Kara ontvangt vanwege zijn goede naam veel internationale gasten. ,,Dat is inderdaad wel heel bijzonder. Mensen komen van over de hele wereld om door ons geholpen te worden.”

Door Kevin Mooijer

Kracht van Medikliniek

In januari 2020 viert Medikliniek haar tienjarig jubileum. ,,Het begon allemaal met een kleine haartransplantatiekliniek”, vertelt Layla Bond. ,,Sindsdien zien we jaarlijks tussen de 10- en 20% groei wat betreft het aantal klanten. Dat de dokter veel op televisie gevraagd wordt zal hier zeker een bijdrage aan leveren, maar we staan vooral bekend om de goede resultaten.” De Volendamse werkt inmiddels twee jaar als doktersassistente en haartransplantatie-assistente bij Medikliniek. ,,Het fijne aan onze kliniek is dat het zo intiem is. Het kleine team van zes personen – waaronder twee Volendammers - voelt echt als familie. Juist doordat we bewust redelijk klein blijven, kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen. Dit doen we met name door onze nazorg, die uniek is, door zo pijnvrij mogelijk te behandelen en door op de meest hoogstaande manier te behandelen.”

Doc – zoals de medewerkers hem noemen – hecht veel waarde aan het gevoel dat klanten krijgen bij een intake of een behandeling. ,,We onderscheiden ons echt in de tijd die we nemen voor klanten. Wanneer we nieuwe klanten verwelkomen, nemen we bij een eerste intake altijd een uur de tijd. In de medische wereld is dit bijzonder lang. Wij vinden het belangrijk dat de klant op zijn of haar gemak is en weet wat hij of zij kan verwachten. We luisteren naar wat de klant precies wil, we kijken wat er mogelijk is en we stemmen samen af wat het best haalbare resultaat is.” Zo nu en dan komt het voor dat de wens van een klant niet gerealiseerd kan worden.

,,Als een klant bijvoorbeeld onvoldoende donorhaar heeft voor een volle haartransplantatie, dan zijn we daar eerlijk in. We kunnen dan bijvoorbeeld wel een haartransplantatie uitvoeren waarbij alleen de kruin kaal of dun behaard blijft. Dit overleggen we met de klant en zo komen we er altijd goed uit. We willen voorkomen dat klanten niet helemaal gelukkig zijn met het resultaat, vandaar dat we bij iedere klant een uitgebreide intake doen om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de mogelijkheden.”

Gecertificeerd

Dokter Kara heeft zijn master Geneeskunde aan de UvA gehaald, waarna hij in de huisartsgeneeskunde aan de slag ging. Al snel maakte hij de overstap naar de cosmetische geneeskunde en inmiddels maakt hij deel uit van een select aantal artsen in Nederland die ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery) en NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) gecertifieerd zijn, en is hij KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maathscappij tot bevordering der Geneekunst) geregistreerd. ,,Onlangs zijn de regels in de cosmetische geneeskunde sterk aangescherpt. En dat is maar goed ook. Tot voor kort kon iedereen die over een praktijk beschikte legaal botox en fillers inspuiten bij mensen. Dit gaat hartstikke vaak niet goed. Het is daarom een goede zaak dat dit eindelijk alleen aan de professionals overgelaten wordt.” Bij Medikliniek kan men terecht voor haartransplantaties, botox, fillers, alle huids- en gezichtsbehandelingen en binnenkort ook liposuctie. ,,Wij streven steevast naar een natuurlijk uiterlijk voor onze klanten en door middel van vettransplantatie blijft dit te allen tijde binnen bereik. Met de nieuwste technieken is het mogelijk om vet weg te halen waar iemand het missen kan om zo bijvoorbeeld het gezicht wat te vullen of bij vrouwen de borsten te vergroten. Je behaalt dus in feite hetzelfde resultaat als dat je met fillers doet, alleen is het natuurlijk en het is eenmalig. Een andere mogelijkheid die liposuctie biedt is bijvoorbeeld het verwijderen van vet dat je door trainen of een dieet niet weg krijgt. Zo krijg je het lichaam waar je altijd van hebt gedroomd. Vanaf de zomer van dit jaar starten we met dit soort behandelingen.”

Haartransplantatie

Medikliniek hanteert geen leeftijdsgrens voor patiënten. ,,Wanneer iemand gezond genoeg is voor een behandeling, dan is alles bespreekbaar. We hebben niet één specifieke doelgroep, we verwelkomen mannen en vrouwen van alle leeftijden. Tieners met acneproblemen, mensen met migraine- of tandenknarsklachten, mensen die overmatig zweten, zowel mannen als vrouwen die voor een botoxbehandeling komen, maar natuurlijk ook kalende mannen die een volle bos haar willen.” Wat haartransplantaties betreft loopt Medikliniek voorop in de cosmetische wereld.

,,We werken aan de hand van de FUE techniek en zijn met name gespecialiseerd in grote oppervlaktes. Kort uitgelegd komt dit neer op het verdelen van het haar; je haalt het weg waar er teveel is en plaats het terug waar een tekort is. We verplaatsen het substantieel om het haar weer vol te laten lijken. Dit doen we door de haartjes weg te boren uit het donorgebied aan de achterkant van het hoofd – daar blijft namelijk altijd een bepaalde hoeveelheid haargroei actief. Deze haartjes worden gekoeld in een speciale vloeistof bewaard tot we aan de volgende stap toe zijn. Als we voldoende haartjes hebben verzameld zijn we toe aan de volgende stap; het planten van de donorhaartjes in het kale gebied. We brengen minuscule sneetjes aan in de huid, waarin de donorhaartjes geplant worden.” Doorgaans staat er een aantal sessies gedurende vijf jaar voor een haartransplantatie, maar bij Medikliniek is het mogelijk om een transplantatie van bijna kaal, naar een volle bos haar te ondergaan in minder dan acht uur. ,,Uiteraard gaat er een periode tijd overheen voordat het haar volledig groeit”, licht Layla toe. ,,Waar je normaal gesproken dus vijf jaar verder bent voor je resultaat ziet, duurt dat aan de hand van onze methode slechts twee jaar.”

De FUE haartransplantatie is door Medikliniek geperfectioneerd vanwege het speciale boortje dat door dokter Kara zelf is ontwikkeld.

,,Ik heb lang nagedacht over hoe we de methode zouden kunnen verbeteren. Het proces bestaat uit vier stappen, namelijk de donorhaartjes los boren, de haartjes eruit trekken, gaatjes maken om de haartjes in te plaatsen en het plaatsen van de haartjes zelf. Wij hebben het dankzij ons unieke boortje inmiddels zo voor elkaar dat we een seconde werk hebben per graft (2,5 haar, red.). Om een beeld te schetsen, in acht uur kunnen wij in totaal rond de 7000 haren verplaatsen. Voor een geheel kaal hoofd zijn 14.000 haartjes nodig en dat zouden we dus in twee sessies redden. Andere klinieken hebben daar vaak meer dan vier sessies voor nodig.” Naast snelheid is het voor Medikliniek belangrijk dat de behandelingen zo pijnvrij mogelijk zijn.

,,Voor een haartransplantatie werken we met een plaatselijke verdoving. Een prik in je hoofd is natuurlijk geen prettig idee, daarom hebben we hiervoor een nieuwe techniek. Deze verdoving voelt als een tik op je hoofd met een pen en vervolgens voel je geen pijn meer. Ideaal dus!” Vanwege dokter Kara’s vooruitstrevendheid en goede reputatie ontvangt hij regelmatig Hollywood sterren en andere internationale klanten. Ook wordt hij, als gecertificeerd arts, regelmatig als adviseur op tv-zenders als RTL4 en SBS6 gevraagd en is hij een bekend gezicht op cosmetica-conferences over de hele wereld.

Wil je meer informatie over dokter Kara, Medikliniek en de mogelijkheden die zij bieden? Ga dan naar www.medi-kliniek.nl of maak een afspraak via 020 685 53 71.

Medikliniek is maandag t/m zaterdag geopend van 9.00 – 17.30 uur en bevindt zich aan de Clercqstraat 67 te Amsterdam.