MZ Backoffice Support: administratieve ondersteuning voor ondernemers

Monique Stein brengt balans bij ondernemers

Van de facturatie tot emailbeheer en van de btw-aangiften tot het inboeken van orders. Monique Stein verzorgt de administratieve ondersteuning van ondernemers. ,,Doordat ik de backoffice van zzp’ers en groeiende ondernemers voor mijn rekening neem, hebben zij meer tijd om zich op hun vak, familie of hobby’s te richten. Een win-winsituatie dus.” MZ Backoffice Support brengt balans in het leven van de drukke ondernemer.

Bedrijf in Beeld. Door Kevin Mooijer





Monique Stein is gespecialiseerd in (financieel) administratieve ondersteuning. ,,In feite zorg ik dat de ondernemer, mijn opdrachtgever, niets meer aan zijn of haar hoofd heeft na het werk. Doordat ik de backoffice werkzaamheden op me neem, worden alle administratieve werkzaamheden overgenomen.”

Voorbeelden van backoffice-taken zijn facturering, het inboeken van inkoopfacturen, bankmutaties, debiteurenbeheer, btw-aangiften, orders inboeken, emailbeheer, offertes opzetten en afspraken inplannen. ,,Het voelt voor mijn opdrachtgever dus of er een kantoor achter zijn of haar onderneming zit. En indirect is dat ook zo, maar dan zonder de verantwoordelijkheid die vast personeel met zich meebrengen.”

Monique werkt vanuit huis, waardoor ze flexibel is wat werktijden betreft. ,,Het aantal uren per week verschilt per opdrachtgever. Het is volledig afhankelijk van wat de opdrachtgever wil, welke taken ik op me mag nemen en hoe groot de werklading is.” Daarom biedt MZ Backoffice Support twee opties: een vast aantal uren óf een zogenaamde strippenkaart. ,,De strippenkaart bestaat uit tien uur tegen een vaste prijs. Deze uren spendeer ik op een moment wanneer het de opdrachtgever het beste uitkomt. Nadien kunnen we natuurlijk altijd de overstap maken naar een vast aantal uren per week.”

Sinds de oprichting van MZ Backoffice Support in 2020 is Monique zelf ondernemer. ,,Daarnaast werk ik parttime op de administratie van een nationale onderneming. Die combinatie zorgt dat ik exact weet wat er speelt binnen zowel kleine als grote bedrijven. Dat is wel zo prettig.” De opdrachtgevers van MZ Backoffice Support zijn ZZP’ers of bevinden zich in het klein MKB-segment. ,,Sommige kleine ondernemingen groeien snel door, soms zelfs tot het punt waarop nagedacht wordt over het aannemen van personeel. De administratieve ondersteuning die ik kan bieden is in een dergelijke situatie een geweldige oplossing.”

,,De ondernemer kan zich volledig op zijn vak richten en ik regel de rest. Daarbij komen de voordelen dat er geen extra kosten aan verbonden zijn. Ik heb mijn eigen werkplek, breng geen sociale kosten met me mee en vakantie is voor mijn eigen rekening. Ik word alleen betaald voor de uren die ik maak. Doordat de ondernemer meer tijd voor zijn vak heeft, en ik de backoffice run, zien we vaak dat de onderneming efficiënter functioneert. Maar er zijn ook ondernemers die mij inhuren zodat zij meer tijd voor hun gezin of hobby’s overhouden. Voor mij bestaat het werk uit administratieve ondersteuning, maar voor de opdrachtgever breng ik structuur en balans in het dagelijks leven.”

Heb je behoefte aan administratieve ondersteuning? Of wil je meer informatie? Ga dan naar www.mzbackofficesupport.nl of neem contact op met Monique: 06-24113282 of mail naar monique@mzbackofficesupport.nl