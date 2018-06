Mooie beleving om met de E-choppers te rijden van ‘Volendam Rent & Event’

Sinds vorige week zijn Tim Teffer en Saskia van Burk begonnen met hun nieuwe bedrijf “Volendam Rent & Event” aan de Haven 45 (in het pand van Zeilmakerij Schokker). Hier worden elektrische en gewone fietsen en E-choppers verhuurd. Dagjesmensen, families en vrienden- en vriendinnengroepen kunnen deze per uur huren om een rit door onze mooie omgeving te maken. Met name het rondje Volendam, Katwoude, Monnickendam en Marken in combinatie met de Volendam Marken Express is populair. Het is een nieuwe toeristische attractie voor Volendam en haar omgeving. Meteen al gingen veel dagjesmensen, maar ook veel mensen uit de naaste omgeving, met de E-choppers en E-bikes de omgeving verkennen. Daarnaast worden bij Volendam Rent & Event tickets verkocht voor bezienswaardigheden en musea in de buurt, zoals het Volendams Museum, Marker Museum en Bierderij Waterland in Monnickendam

Zeven dagen per week open

Tim Teffer en Saskia van Burk kwamen in Berlijn op een toeristische beurs in gesprek met enkele jongens die de verhuur van E-choppers in Mallorca hadden opgezet. Het stel uit Monnickendam was op zoek naar een nieuw uitdaging en zo kwamen ze op het idee om hun bedrijf Volendam Rent & Event op te starten, met de verhuur van E-choppers en elektrische fietsen. In de omgeving kunnen hier met de choppers mooie ritten door de weilanden gereden worden. Er gingen al berichten rond dat Volendam Rent & Event van “Tours & Tickets” zou zijn.

Dit is echter niet het geval, want Tim en Saskia zijn voor zichzelf begonnen en runnen zelf de zaak, die 7 dagen per week van 10.00 tot 18.00 uur geopend is. Naast de verhuur kunnen de choppers ook door Volendam Rent & Event worden verkocht, want daar blijkt al veel vraag naar te zijn. De choppers worden elektrisch aangedreven en net als de fietsen hebben ze een bereik van 70 km. Zo kunnen er leuke tochtjes mee gemaakt worden door de omgeving.

Tim en Saskia hebben er genoeg van op voorraad staan, maar als er met een groep gereden wil worden is het raadzaam om vooraf te reserveren, via tel. 0299-396980 of www.volendamrentandevent.nl

Ze willen er in de toekomst ook leuke arrangementen mee opzetten, misschien in combinatie met een hotelovernachting. Er was het eerste weekend meteen al veel animo voor de verhuur van de choppers en elektrische fietsen. Vooral bij mooi weer is het een fantastische beleving. Tim Teffer en Saskia van Burk zijn nieuw hier gestart en willen graag met iedereen kennismaken. De buurt van het zuidelijk deel van de haven is er ook blij mee, want zo is er meer nering en het is een mooie aanvulling op het toeristisch aanbod.