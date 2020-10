Natuurlijk komt Sinterklaas

Wij komen dit jaar echt wel naar Nederland. En natuurlijk vergeten we Edam en Volendam niet. De LOVE zendt de aankomst uit op zondagavond 15 november om 17:30, 19:00 en 21:00 uur.

Er blijven dit jaar best wel veel pieten in Spanje achter in het kasteel. Zij komen dus niet naar Nederland. Opperpiet en ik bekijken hoe we het pietentekort moeten oplossen. Vanaf onze aankomst houden we jullie via de LOVE een paar keer per week op de hoogte van wat we allemaal doen.

We staan geregeld in contact met de scholen. We wachten de ontwikkelingen rustig af. Als het maar even kan, proberen we de scholen en de zorgcentra wel te bezoeken. Zo gauw er meer nieuws is horen jullie dat. Houd elkaar goed in de gaten. Wees voorzichtig. Virus mijn verjaardag anders. (Sinterklaas)