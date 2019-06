Natuursteen op de trap naar viaduct Zeestraat

Al vóór de kermis van vorig jaar is de betonnen trap naast het viaduct aan de Zeestraat verwijderd. Dit vanwege de bouw van een winkel/woonpand op het Dril (naast het viaduct). Naar een ontwerp van architect Evert Smit wordt hier een fraai pand gerealiseerd, waarvan de bouw in de eindfase is beland.