Nieuw ijssalon “2IN1” aan de Zeestraat geopend

Volendam is sinds zaterdag een nieuwe ijssalon rijker. De koffiecorner in de winkel van Brood- en Banketbakkerij 2IN1 is omgetoverd tot een prachtige ijssalon. Hier kan men terecht voor 24 soorten ijs met een steeds wisselend assortiment.

Het heerlijke ijs wordt bereid met natuurlijke ingrediënten volgens een Italiaans familierecept. Daarnaast kan men in de ijssalon terecht voor milkshakes, toppings, wafels en diverse soorten koffie.

In de zomer (als de Corona-maatregelen versoepeld worden) komt er ook een terras van IJssalon “2IN1” naast het terras van Romy’s Kitchen op het Europaplein. De nieuwe ijssalon is 7 dagen per week geopend.