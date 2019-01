Nieuw kantoor en twee laadkranen voor Mick Volendam

Met trots heeft Mick Volendam Kraanverhuur twee nieuwe autolaadkranen in ontvangst nemen. Vanwege uitbreiding van het bedrijf werd besloten om de nieuwe machines aan te schaffen. Daarnaast beschikt Mick inmiddels ook over een nieuw kantoor aan de Hamerstraat te Edam.

Door Kevin Mooijer

Na het overwaaien van de crisis is de bouwwereld enorm aangesterkt. Vanwege het vele werk dat er momenteel is, heeft Mick Volendam Kraanverhuur besloten uit te gaan breiden. Daarbij horen een nieuw kantoor, twee nieuwe autolaadkranen, met nog een derde nieuwe autolaadkraan op komst, van het voorjaar komen er - ter uitbreiding - twee nieuwe torenkranen bij en dat laatste geldt ook voor 2020, ter vervanging van oudere machines. Met al deze vernieuwingen heeft Mick een mooie positie veiliggesteld in de Nederlandse kranenbranche. Mick is als bedrijf namelijk van een kleine speler naar de middenklasse van het land gegroeid. ,,Je moet altijd zorgen dat je vooraan in de rij staat, want als je achteraan staat ben je te laat”, doelt Nico ‘Mick’ Tol op zijn nieuwe positie in de pikorde. Inmiddels beschikt het bedrijf over zestien kranen en twintig personeelsleden.

‘Perfect geschikt

om in drukke steden

en krappe straten

te opereren’

De afgeleverde kranen zijn een combinatie van een Scania-onderstel met daarop een Palfinger Kraan, geleverd door Rijkhoff Autolaadkranen BV. De kranen dragen de titels Palfinger Autolaadkraan PK 165002 SH TEC en Palfinger Autolaadkraan PK 92002 SH TEC. De laadbak die achterop de autolaadkranen te zien is, dient naast vervoersdoeleinden als contragewicht voor de kraan. Mick: ,,De autolaadkranen zijn splinternieuwe modellen en zijn perfect geschikt om in drukke steden en krappe straten te opereren. Daar hebben we ze voor aangeschaft. Een torenkraan kan in een stad als Amsterdam vrijwel nergens staan. Met de autolaadkraan is dit probleem vanwege de compacte bouw opgelost. Daarnaast hebben de nieuwe autolaadkranen veel minder tijd nodig dan torenkranen om uit te vouwen en voldoen ze aan alle nieuwe eisen die in grote steden gesteld worden.”

De nieuwe autolaadkranen zorgen er ook voor dat Mick de eigen rupskranen en materialen kan vervoeren. Een dakkapel of volle pallets met bouwmateriaal naar een bestemming brengen, is geen probleem voor deze machines.

‘Vliegende keep’

Tot voor kort voerde Nico Tol alle administratieve werkzaamheden in zijn eentje thuis uit. Vanwege de groei die Mick Volendam Kraanverhuur doormaakt, is dit geen doen meer. Er is daarom gekozen om in het eerder door Mick gehuurde pand bij aan de Hamerstraat te trekken, dat naast een gigantische ruimte voor de kranen, ook beschikt over een kantoor.

Tijdens de presentatie van de kranen genoot al het personeel aan een lange tafel van een biertje en werd door Scania, de leverancier van de vrachtwagens, getrakteerd op een eigen gemaakt broodje döner kebab. De kebabgrill was door de leverancier meegebracht.

Er is momenteel twee man fulltime werkzaam bij Mick op kantoor. De zonen van Nico, René en Martin, hebben het bedrijf inmiddels volledig overgenomen. ,,Ik fungeer alleen nog als ‘vliegende keep’”, zegt Nico. Binnenkort zijn beide zoons ook fulltime - en schoondochter Geer drie dagen - actief op kantoor, om de planning en financiën te coördineren. De nieuwe generatie ‘Micken’ is al in aantocht. Milan, kleinzoon van vier jaar jong, is tijdens de presentatie niet weg te slaan bij de nieuwe autolaadkranen. Kay, zoon van Martin, was jammer genoeg afwezig, maar loopt er regelmatig rond.

Mick Kraanverhuur draagt Volendam altijd een warm hart toe. Veel artiesten, clubs en verenigingen zijn door de jaren heen gesponsord en naast de groei van het bedrijf maakt Mick ook ruimte voor goede doelen, zoals CarMar.

Foto: Links overhandigt Jurgen Jacobsen (Scania) de sleutel aan Robert Bakker (chauffeur). Rechts: Michiel de Ruyter (Rijkhoff) geeft de sleutel aan Bert Horden (chauffeur).