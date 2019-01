Nieuwbouw clubhome “Boule Lef” vordert gestaag

Sinds 1996 is jeu de boulevereniging Boule Lef gevestigd aan de Harlingenlaan (achter zwembad De Waterdam). Als clubhome werd hier het oude kantoor van Kras Recycling geplaatst, dat de naam “Krasnaboulski” kreeg. Dit onderkomen voldoet niet meer aan de eisen, vandaar dat het actieve bestuur van “Boule Lef” besloten heeft een nieuw clubhuis te bouwen, volgens het Veerhuys Systeem.

Eind vorig jaar was de fundering klaar en het stalen geraamte geplaatst van het nieuwe clubhome van 15 x 7,5 meter groot wordt. De kantine van “Boule Lef” is opgebouwd van EPS-wanden van 15 cm dik. Er moet alleen nog een spachtellaag op aangebracht worden en dan kan de inrichting van het fraaie en ruime clubhome beginnen. Over enkele maanden, als het zomerseizoen van jeu de boulevereniging van start gaat, kan het nieuwe clubhome in gebruik genomen worden.