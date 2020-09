Nieuwe onderzoekslocatie en kweekfaciliteiten voor Glasaal

Onder grote belangstelling van verschillende geïnteresseerden en enthousiaste investeerders opende burgemeester Lieke Sievers op zaterdag 12 september het nieuwe en grotere onderkomen van Glasaal Volendam BV aan de Nijverheidsstraat 5 in Edam.

In hun missie om jonge glasaal te kweken is het de wetenschappers van Glasaal Volendam B.V. inmiddels gelukt om de volwassen palingen te laten paren, de bevruchte eieren te behouden en de glasaal larven langdurig in leven te houden. De laatste uitdaging ligt in het doorkweken van de larven tot glasaal (jonge paling).



Vanwege de voortgang in het onderzoek werd het voormalige pand aan de Morseweg te klein. Aan de Nijverheidsstraat is een compleet nieuwe faciliteit ingebouwd, met meer ruimte en gloednieuwe systemen voor de palinglarvekweek.