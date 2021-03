E-Cosmetics heeft naast permanente make-up de oplossing voor kaalheid en littekens

Nooit meer kaal

Heeft u last van kaalheid veroorzaakt door overmatig haarverlies of Alopecia? Draagt u ook altijd een pet, hoed of andere bedekking op het hoofd omdat u een probleem hebt met uw kaalheid? Of heeft u littekens op het hoofd die veroorzaakt zijn door een haartransplantatie of ongeluk? Voor al deze problemen heeft E-Cosmetics een oplossing.

Micro Haarpigmentatie (MHP) is wereldwijd nog een onbekende techniek, maar bij E-Cosmetics in Volendam kunt u al een afspraak maken voor een vrijblijvend intake gesprek.

Internationaal Specialist & Trainer Micro Haarpigmentatie Albert Jelsma van New Contour werkt samen met E-Cosmetics, dat tevens bekend is van permanente make-up. Wij kunnen mensen helpen met een haarprobleem op het hoofd of in het baardgebied bij mannen.

Deze cosmetische pigmentatie techniek kan een oplossing bieden aan mannen en vrouwen met kaalheid, overmatig haarverlies, haaruitval, Alopecia en de camouflage van littekens die veroorzaakt zijn door een haartransplantatie of ongeluk, of door de gevolgen van corona of stress.

Albert Jelsma: ,,Het resultaat van deze techniek is een optische haarstoppel die er zeer realistisch uitziet en een oplossing kan zijn voor verschillende soorten haarproblemen”

Met een verwijzing van de huisarts op zak, zijn er verzekeraars die de behandeling vergoeden.

Voor de groep mensen die ten gevolge van de Nieuwjaarsbrand littekens hebben opgelopen, is een speciale regeling getroffen. Esther: ,,Het biedt mogelijkheden voor mannen én vrouwen.” Omdat MHP zo onbekend is, is er natuurlijk behoefte aan meer informatie.

Neem daarvoor contact op met: E-Cosmectics BY ESTHER.

U kunt dan ook een vrijblijvend intake gesprek inplannen met Albert Jelsma.

E-Cosmetics www.e-cosmeticsbyesther.nl