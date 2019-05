Ed en Lisette vieren tienjarig jubileum van 100%NL Magazine

‘Nu pas kan ik zeggen: ik zou het zo weer overdoen’

Alsof het de dag van gisteren was. Jan Smit en Bridget Maasland onthulden de cover van het allereerste 100%NL Magazine. Inmiddels zijn we alweer tien jaar verder. Tien jaar vol hoogtepunten waaronder het winnen van de prestigieuze Mercur Award, de hoogste prijs in het tijdschriftlandschap.

Door Jan Koning

Samen met zijn vrouw Lisette Sier en hun team maakte Ed Guyt van 100%NL Magazine een grote naam in bladenland. Hij zorgde ervoor dat het bedrijf een grote speler werd in de markt, maar toch kent iedereen in Volendam hem vooral als de ‘Beste Speler van het Pius X Toernooi ’95.’ ,,Niet alleen in Volendam hoor”, lacht Lisette Sier. ,,Ook ver daarbuiten. Zeker voor het tweede zakengesprek komt het in ieder geval even een keer ter sprake.” De man in kwestie schikt zichzelf in zijn rol. ,,Kijk, Lisette is hét gezicht van 100%NL Magazine. Zo simpel is het. Zij is hoofdredacteur en ik vervul niets meer dan een bijrol. Dat ik mezelf dan kan profileren door de titel van BSPX95, geeft toch een beetje voldoening.”

Nadat Ed de afgelopen jaren alle eer van de overwinning tijdens het roemruchte Pius X Toernooi naar zich toetrok, begon het vanuit zijn vriendengroep toch wat te rommelen. Het bewoog ze zelfs een ingezonden brief op te sturen naar de redactie van de NIVO waarin ze op zoek gingen naar meer respect en waardering van Ed’s kant. ,,Ferdinand de Boer en Jelle Jeroen Lamkamp hadden een punt. Daar ben ik heel eerlijk in. Voetbal blijft – net als het maken van een magazine – een teamsport. Dan kun je simpelweg niet alle credits naar je toe trekken. Ik snap dat ze hierdoor ook door een moeilijke tijd zijn gegaan. De beide heren zijn overigens een grote inspiratiebron voor me. Ik geef nu bijvoorbeeld veel meer eer aan het team waar ik mee werk. Complimenteer ze ook dagelijks met wat ze doen. De nasleep van het Pius X Toernooi in ’95 is dus toch een leermoment geweest.”

Na deze voor Ed typerende humoristische inslag gaat hij verder over 100%NL Magazine en merk je direct dat dit echt een belangrijk onderdeel van zijn leven is geworden.

‘In het begin moesten

we echt de eindjes

aan elkaar knopen’

,,De kenners zagen de kans dat we zouden slagen met het blad niet bijster hoog in. ‘Bladendokter’ Rob van Vuure vergeleek de opstart zelfs met van de Eiffeltoren afspringen zonder parachute of de Mount Everest beklimmen zonder sjerpa’s. Het was ook vrij lastig. In de recessie een nieuw blad beginnen zonder echt een specifieke doelgroep. We begonnen echter met veel aandacht. De televisie was erbij, Jan Smit, Bridget Maasland, veel pers. We hebben ook van het begin af aan aangegeven dat het succesvol was. Grote oplages voor C&A en Kruidvat. Het leken niets dan gouden bergen. We verdienden hier echter niet genoeg aan om de torenhoge opstartkosten te dekken, terwijl het naar de buitenwereld leek alsof het financieel door het dak ging. Achter de schermen wisten we wel beter. Het was echt de eindjes aan elkaar vast knopen. Ieder dag puzzelen met geld, dat vreet energie.”

Het doorzettingsvermogen van Ed, Lisette en het team achter de schermen zorgde ervoor dat 100%NL Magazine de ‘storm’ doorstond en uitgroeide tot een grote naam in bladenland. ,,Daarbij heeft het ook enorm geholpen dat Lisette echt de gunfactor en veel aandacht heeft gekregen. De sprong in het diepe, het verhaal van huisvrouw tot hoofdredacteur, sprak ontzettend aan. Er zijn namelijk veel mensen die hun droom willen najagen, maar het niet durven. Lisette deed het wel en zorgde voor een verpersoonlijking van die droom. Dat zorgde voor veel publiciteit. Dit kwam goed van pas, want eigenlijk stonden alle seinen op rood. Als ik het bandje nog eens in mijn hoofd terugspoel, dan zijn er echt momenten geweest waarop we heel veel geluk hebben gehad. Momenten dat het ons ontzettend mee heeft gezeten. Het feit dat we met – de helaas veel te vroeg overleden – Jaap Buys en met Carlo de Boer (directeur Radio 100%NL, red.) samen zijn gestart, heeft ook ontzettend geholpen. Zonder hen was het niets geworden. Jaap had toch die contacten bij C&A en de Postcodeloterij, die ons echt er doorheen hebben gesleept. Jaap heeft in uren wellicht niet zo veel gedaan, maar de contacten die hij gelegd heeft, waren goud waard. Jaap liet ons onze eigen gang gaan, maar heeft heel veel voor het bedrijf betekent.”

‘Je moet wel de dobbelsteen

oppakken om mee te kunnen doen’

Er kwam dus wat geluk kijken bij het succes van 100%NL Magazine. Geluk dat je volgens Ed ook voor een groot gedeelte afdwingt. ,,Kijk, we hebben ook bedrijven gehad die niet succesvol waren en die we af hebben moeten stoten. Ik vergelijk het echter altijd met een dobbelspel. Je gooit niet altijd zes, maar je moet wel de dobbelsteen oppakken om mee te kunnen doen. Ook wanneer het niet zo lekker gaat. Anders kun je die zes nooit gooien. Dan is het ook belangrijk om de juiste mensen om je heen te verzamelen. Lisette moet alle deadlines halen, zorgen dat de content goed blijft, want anders ben ik nergens. Alle credits gaan dus naar mijn vrouw.”

Lisette: ,,En het team uiteraard. We hebben op dit moment echt een ijzersterke groep. We vullen elkaar op alle vlakken ontzettend goed aan. Niet alleen op de redactie, maar ook op sales. Online worden we al groter en sterker. De administratiekant draait op rolletjes, kortom alle posities zijn goed bezet.”

Doelen zijn er zeker nog. We hebben een boekje met drie en driekwart pagina’s vol partners. Ik wil er graag vier hebben. Dat is een commercieel doel. Verder zijn we op zoek naar nog meer pijlers voor onder het bedrijf. Zodat we eventuele klappen makkelijker kunnen opvangen. We zijn nu een saleshuis voor de Wendy en voor Helden. Ook maken we sponsored magazines voor supermarktketens. Dat zijn ook nieuwe pijlers. Dat is altijd mijn doel geweest, ook in het begin. Ik wil niet meer afhankelijk zijn van een ding. De afgelopen tien jaar zijn er ontzettend leuke dingen gebeurd – dan denk ik bijvoorbeeld aan ons eigen 100%NL vliegtuig – maar ook minder leuke dingen. De eerste jaren waren ongelooflijk stressvol en pas de laatste paar jaar durf ik te zeggen, ik zou het zo weer overdoen. Om te zorgen voor een minder stressvolle toekomst bouwen we nu dus aan een stevige fundering. Op die fundering kan het hele team staan en staan ons hopelijk mooie tijden te wachten.”