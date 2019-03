Bedrijf in Beeld

Oefentherapie Mensendieck Volendam gaat verhuizen en breidt uit

In Volendam gaat al een tijdje het gerucht dat Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam in de Plutostraat zal gaan sluiten. De praktijk van Laura Visser (34) en Marjolijn Meerveld (41) is echter aan het verhuizen. Per 1 april zullen de dames werkzaam zijn vanuit hun nieuwe onderkomen in de Papaverstraat. ,,Het nieuwe pand is een stuk groter, waardoor we de mogelijkheid hebben om met meerdere patiënten tegelijk te werken in groepsverband”, licht Marjolijn toe. Een ander voordeel van de verhuizing is dat in het nieuwe pand ook een masseur en een fysiotherapeut werkzaam zijn. ,,Straks bieden we dus alles onder één dak!”

Door Kevin Mooijer

De ervaren therapeuten behandelen verscheidene klachten. ,,Mensen kloppen onder meer bij ons aan met slaapproblemen, hoofdpijn, schouder-, nek- en rugklachten, ademhalingsproblemen, spanningsproblemen, burn-outklachten, stress, overbelasting of om ergens van te revalideren”, zegt Laura. ,,Kinderen en baby’s helpen we vooral met slaapproblemen, asymmetrie, voorkeurshouding en motoriekverbetering.”

De dames zijn gespecialiseerd in lichaamshouding en beweging. ,,We hebben veel mensen over de vloer die last hebben van een zogenaamde Repetitive Strain Injury (RSI). Dit houdt in dat zij op hun werk een groot deel van de dag dezelfde beweging maken. Bijvoorbeeld iemand die uren lang op hetzelfde plekje vis staat te snijden, of iemand die voorovergebogen achter een lopende band staat. Met dat soort werkzaamheden is het wachten tot dat het mis gaat. Wij helpen die mensen graag met houdings- en bewegingstherapie.”

Laura en Marjolijn vinden uit waar een klacht precies vandaan komt en achterhalen waarom de klacht is ontstaan. ,,Dit doen we aan de hand van een algeheel houdingsonderzoek. We bekijken het hele lichaam en kijken of er facetten aan het lichaam zijn die niet goed bewegen of beter zouden kunnen bewegen. Daar gaan we dan mee aan de slag, zodat mensen een betere balans in het lichaam krijgen. Uiteindelijk voelen ze zichzelf fitter, lekkerder en ervaren ze minder klachten.”

‘Problemen als stress,

spanning of slaapproblemen

kunnen allemaal een gevolg zijn

van een verkeerde ademhaling’

De werkwijze die gehanteerd wordt, zorgt dat de klacht vaak helemaal niet meer terugkomt. ,,De kern van het probleem wordt achterhaald en aangepakt. Een voorbeeld is dat we laatst iemand hadden die oververmoeid was. We ontdekten dat diegene zijn ademhaling niet goed was. In feite hebben we hem zijn ademhaling op een andere manier leren beheersen. Hij heeft nooit meer last gehad van zijn vermoeidheid. Mensen weten dit vaak niet, maar problemen als stress, spanning of slaapproblemen kunnen allemaal een gevolg zijn van een verkeerde ademhaling.”

De mensendiecktherapie biedt ook de uitkomst bij mensen die vastlopen met - of meer willen halen uit – sporten. ,,We leren mensen hoe ze tijdens het sporten hun ademhaling en lichaamshouding het beste kunnen gebruiken. Wanneer je dat oppakt, leer je vanzelf dat je meer kracht hebt en het bovendien langer volhoudt. De verzuring start dus pas veel later wanneer je je ademhaling en motoriek goed onder controle hebt.” Inmiddels hebben Marjolijn en Laura al talloze mensen geholpen. ,,Het klinkt misschien vreemd, maar het mooie is dat we mensen vaak niet meer terugzien nadat we ze behandeld hebben. De meeste mensen vertrekken hier uiteindelijk zonder klachten en dat is natuurlijk waarom we dit zijn gaan doen.”

Mensendieck wordt steeds populairder in Nederland. Sinds een aantal jaar zijn mensen vrij om zonder doorverwijzing aan te kloppen bij een Mensendieckpraktijk. Marjolijn: ,,Ik ben sinds 2002 werkzaam in Volendam en Laura is er in 2008 bijgekomen. We komen allebei uit de kop van Noord Holland en beschikken over de Volendammer mentaliteit, waardoor we hier zo goed aarden. Mensendieck valt tegenwoordig onder veel aanvullende verzekeringen en dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar we hebben ook altijd profijt gehad van de mond tot mond reclame in het dorp!”

Open Dag

Op zondag 31 maart tussen 10.00 en 14.00 uur is het Open Dag bij Oefentherapie Mensendieck in het nieuwe pand op Papaverstraat 24A. Tijdens de Open Dag is iedereen welkom om de nieuwe locatie te komen bekijken en informatie op te vragen.