Debuut-EP Lorem Ipsum:

Op Britse leest geschoeide, energieke popmuziek

Jonge Volendammer bandjes, ze zijn momenteel schaars, maar ze zijn er nog wél: afgelopen zondag presenteerde de Volendamse band Lorem Ipsum haar eerste EP. Deze draagt dezelfde naam als de groep zelf. Lorem Ipsum kwam tot een werk met vier energieke popsongs. Men werd daarvoor geïnspireerd door muziek uit Engeland. Een Volendammer artiest kreeg de eer te worden vereeuwigd in de titel van het openingsnummer. ‘Ode To The Nor’ vernoemde de band aan zanger/gitarist Kees Schilder (Nor).

Door Laurens Tol





Het eerste idee voor dit lied deed de bandleden denken aan hoe deze artiest een optreden zou kunnen openen. Deze associatie is uiteraard bedoeld als compliment naar Kees Nor, zo maakte zangeres Michelle Tuijp duidelijk tijdens de presentatie.

Die begon halverwege de zonovergoten zondagmiddag. Het grootste deel van het aanwezige publiek zat daarom aanvankelijk buiten en druppelde voor het optreden langzaam naar binnen. De muziek rond het optreden werd verzorgd door Radio Dwars. Een doek met daarop een muur van Marshall-versterkers fungeerde als decor achter het podium in de kleine zaal van de Volendamse poptempel. Voor en na het spelen van de EP bestond de kans om het werk te kopen voor een bedrag van slechts drie euro. Daarbij vertelden de bandleden geïnteresseerden over de totstandkoming van het muzikale werk.

In het weekend van 10 januari namen ze de muziek op. Niet in een speciaal daarvoor bestemde studio, maar op het podium van PX. Het organiseren van optredens was op dat moment niet mogelijk en dus was er ruim voldoende gelegenheid voor Lorem Ipsum om op te nemen. Dit deden ze onder begeleiding van Niels Maurer, die zich naast zijn bezigheden als gitarist ontwikkelde op het opnamevlak. Hij tekende overigens ook voor de mix. Het vastleggen van de liedjes ging volgens de muzikanten boven verwachting snel. Daarna volgde het langer durende mixproces, waarin ze steeds nieuwe versies ontvingen waarin kleine wijzigingen waren aangebracht.

Tijdens repetities was de band productief. Iedere oefensessie maakte men de vorm van een nummer af. Gitarist Peter Steur gaf de aanzet voor de liedjes met ideeën. Zijn riffs vormen de basis van de meeste daarvan. Steur zegt beïnvloed te zijn door de Britse alternatieve rockgroep ‘The Smiths’. Bassist Tim de Boer lijkt door zijn manier van spelen ook geluisterd te hebben naar dergelijke bands. Drummer William Mooijer is een belangrijke aanjager van Lorem Ipsum, door zijn vermogen om snelle ritmes te kunnen spelen en zijn daarbij geleverde energie. Zangeres Michelle Tuijp tekende voor de teksten en maakte zich al eerder een Brits accent eigen, dat past bij de Lorem Ipsum-stijl.

De naam van de band vindt waarschijnlijk zijn oorsprong bij Cicero. De term lorem ipsum wordt gebruikt voor een opvultekst die dienst doet om vast te stellen hoe de opmaak van een tekst eruitziet. Deze tekst is in het jaar 45 voor Christus bedacht door Cicero. Die maakt onderdeel uit van zijn boek ‘Over de grenzen van goed en kwaad’.



De band hoopt dat dorpsgenoten haar steunen met de aankoop van een EP-exemplaar. Vanaf 7 april is die ook online te streamen. De single ’22’, het derde nummer van de EP, is nu al te beluisteren via de bekende platforms. Op vrijdag 8 april speelt Lorem Ipsum in Café Lennon’s. Kees Nor, die zich naar verluidt zeer vereerd voelt met zijn vernoeming, verzorgt dan persoonlijk het voorprogramma.