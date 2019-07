Open Dag in prachtig kantoorpand aan de Bellstraat

Zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur was er Open Dag in het prachtige kantoor van Volendam Business Center en Waterland Accountants en Adviseurs. Begin dit jaar opende Nathalie Smit het kantoor van het Volendam Business Center.

Dit is dé plek voor ondernemers uit de gemeente Edam-Volendam. Er zijn opties om een eigen (afgesloten) kantoor te huren, een fulltime bureau in een gezamenlijke werkruimte of een parttime flexplek.

Op de begane grond is sinds kort het kantoor gevestigd van Waterland Accountants en Adviseurs. Op deze toplocatie hebben André Karregat, Jan Molenaar en Corn Veerman nu alle ruimte. De Open Dag werd druk bezocht.