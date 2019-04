Openbare verlichting in Edam-Volendam wordt duurzaam en smart

De openbare verlichting binnen de gemeente Edam-Volendam wordt in de komende jaren in zijn geheel vernieuwd, verduurzaamd en SMART gemaakt. Met deze werkzaamheden is maandag begonnen. Dinsdagmiddag deed wethouder Wim Runderkamp het 'Licht Aan' op de Zilveren Gesp in Volendam.

In deze straat op het middengebied zijn inmiddels alle lantaarnpalen vervangen. Wethouder Wim Runderkamp ging samen met een medewerker van Dynnig in de personenbak van de hoogwerker. De oude kap van de lantaarnpaal werd verwijderd en vervangen door een nieuwe met LED-verlichting. De wijk rondom het winkelcentrum de Stient en het Middengebied zullen als eerste door de gemeente vervangen worden. In totaal worden er in deze 1e fase 700 lichtmasten en 1300 armaturen vervangen. Dit betreft globaal 20% van het hele gemeentelijke bestand van de openbare verlichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dynniq uit Amersfoort.