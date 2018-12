Opening van nieuwe sporthal De Seinpaal

Onder grote belangstelling vond zondagmorgen de opening plaats van de nieuwe sporthal Opperdam. Door Chris de Boer van Mercuurbouw werd eerst een toespraakje gehouden. Hierna sprak wethouder Vincent Tuijp de vele aanwezigen toe.

Acht mensen werden in de bloemen gezet, want zij hebben veel gedaan om de bouw van de prachtige hal op tijd gereed te krijgen. Hierna kwamen 9 oud-sporters met 9 jeugdleden van 3 verenigingen naar voren. Zij symboliseerden zo van “Oud” naar “Nieuw”. De openingshandeling werd verricht door Jan Kwakman (de Brak). Na een druk op de knop was er een lasershow. Vanaf 13.00 uur was er Open Dag om de nieuwe Seinpaal te bezichtigen.